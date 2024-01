Saint-Denis : Annulation du marché forain du Chaudron

En raison du passage en alerte orange ce soir à 19h et des fortes dégradations météorologiques prévues par Météo France, liées au passage du cyclone Belal, la Ville de Saint-Denis prend la décision d’annuler le marché forain du Chaudron du dimanche 14 janvier 2024.

La sécurité des forains, des usagers et des agents de la ville est une priorité. Dans l’attente de cet événement météorologique majeur, la ville appelle chacune et chacun à la plus grande vigilance.