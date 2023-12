Saint-Benoît muscle son Téléthon !

Cette année, la Ville de Saint-Benoît via le CCAS fait appel au soutien et à la générosité de la population bénédictine afin d'aider la recherche sur les maladies génétiques aux côtés de l'AFM-Téléthon.

Le vendredi 08 décembre, des collectes de fonds seront proposées à divers endroits de la commune pour que chacun puisse contribuer à la lutte contre les maladies rares et neuromusculaires. Des boîtes de dons seront disposées à l’Office du tourisme de Sainte-Anne, au marché couvert, au CCAS, chez les commerçants partenaires et aux abords de l’hôtel de ville. L’intégralité des fonds seront reversés à l’AFM-Téléthon.

Quelques chiffres

À La Réunion, près de 250 familles touchées par la maladie sont accompagnées chaque année par l’AFM Téléthon dans le cadre de leur parcours de soins mais aussi la scolarité, l’emploi, la recherche d’aide humaine ou technique ou encore l’accès aux droits… Les fonds du Téléthon serviront en grande partie à la recherche mais aussi à l’aide aux familles.

En 2022, grâce aux dons, 37,6 millions d’euros ont été dédiés à l’aide aux malades, 56,2 millions pour la mission Guérir et 41 essais cliniques ont été mis en place (Sources AFM Téléthon).

Faites vos dons !

À l’occasion de la Journée internationale du Handicap, des animations seront proposées en plus des collectes dans les jardins de la mairie. Parmi les temps forts, du yoga, de la zumba, la vente de goodies et la participation des artistes locaux Lindigo et Votia.

Programme :

– Collecte de fonds de 8h à 18h30

– Parvis de l’Office du Tourisme Sainte-Anne

– Parvis du CCAS

– Marché couvert

– Chez les commerçants du centre-ville

– Jardins de la mairie :

09h30 : Lindigo

10h : Yoga

14h : Zumba

15h : Scène libre « Exprim’thon talent » !

17h : Votia

Vente de goodies

Animations sportives/Handi Village

Food trucks

Inscriptions scène libre « Exprim’thon talent » (chant, danse, etc.) au 0262 50 88 24