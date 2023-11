Saint-Benoît : Baignade interdite à bassin Mangue et Îlet Bethléem

Une dizaine de militantes et militants de Greenpeace La Réunion se sont mobilisés ce lundi matin devant la préfecture de Saint-Denis, pour « dénoncer la responsabilité de l’État face à l’élevage industriel et à l’essor des fermes-usines en France ». Greenpeace exige un moratoire national sur la construction et l’agrandissement de ces méga-exploitations d’élevage [1].