Rugby : Les M14 portent haut les couleurs de La Réunion en métropole

Les équipes des M14 réunionnais ont participé le weekend du 15 juin à une compétition en métropole, à Lisieux plus précisément. Aux vues de leurs résultats, force est de constater qu'ils ont particulièrement brillé et porté haut les couleurs du rugby réunionnais.

Les joueurs de l’équipe de rugby M14 réunionnais ont porté haut et fort les couleurs de leur île ce week-end au challenge fédéral de rugby de Lisieux ! Les jeunes pouces ont remporté 6 matchs sur leurs six matchs joués. Autre exploit, ils n’ont pas encaissé un seul essai lors de leurs six victoires.

Comme l’indiquent les co-entraîneurs, Hubert Bauge et Romuald Jono : « Au-delà de la performance sportive, la sélection a été appréciée et encouragée sur place pour son attitude et son état d’esprit aussi bien sur le terrain qu’en dehors. C’est une expérience inoubliable : à reconduire donc !« .