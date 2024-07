Rondavelles de Saint-Leu : SOS DPM 97.4 dénonce le « sondage bidon du maire »

Avec plus de 6.000 votants, la consultation lancée par la mairie de Saint-Leu sur internet consacre le maintien des concerts et animations dans les rondavelles. L'association SOS DPM 97.4 évoque une « farce » en rappelant qu'elle ne demande pas d'interdire les activités bruyantes, mais de les encadrer.

Les interventions de SOS DPM 97.4 pour faire respecter le droit dans la zone des 50 pas géométriques laissent rarement de marbre les collectivités, les riverains, les commerçants ou les usagers. Après que le controversé président de l’association Dominique Gamel se soit exprimé sur Zinfos974 sur les nuisances liées aux activités des rondavelles et autres restaurants du front de mer de Saint-Leu, le maire Bruno Domen avait réagi par un cinglant communiqué, en lançant au passage un sondage pour connaître l’avis des administrés sur le sujet.

La consultation s’est achevée ce lundi 15 juillet et si les résultats sont sans appel, il convient de préciser que le vote n’était pas circonscrit aux habitants de la commune de Saint-Leu. Les réponses apportées aux deux questions très orientées posées sont donc à relativiser.

-Faut-il interdire les animations, karaoké et les concerts au sein des rondavelles et sur le front de mer ?

Oui : 6,32% (401 votes)

Non : 93,68% (5946 votes)

-Faut-il que chacun fasse preuve de civisme ?

Oui : 96,05% (6048 votes)

Non : 3,95% (249 votes)

Sur sa page Facebook, l’association SOS DPM 97.4 parle de « fake news » et de « sondage bidon » en assurant ne pas vouloir interdire les activités et les animations, mais seulement les encadrer pour en limiter les nuisances sur le littoral et pour les riverains.