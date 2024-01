Risque de tempête : Les premières prévisions de trajectoire

Le blog de prévisions et d'informations cycloniques CycloneOI se penche sur la hausse de la probabilité de la formation d'un système dépressionnaire au Nord des Mascareignes d'ici la fin de la semaine. La trajectoire pourrait être parabolique avec un déplacement vers l'Ouest avant une plongée vers le Sud ou le Sud-Est, entre les côtes Est de Madagascar et le secteur de La Réunion et de Maurice.

Météo France a annoncé lundi la présence d’une zone suspecte au Nord des Mascareignes. La probabilité d’une formation de tempête d’ici ce samedi est évaluée entre 30 et 60%. Les prévisionnistes de Météo France ont indiqué qu’une influence du futur système dépressionnaire sur les terres habitées sur les terres habitées du secteur (Madagascar, Réunion et Maurice) est possible la semaine prochaine.

Le blog Cyclone OI s’est penché sur les dernières tendances et évoque de son côté un type de trajectoire parabolique. Il s’agirait d’abord d’un « déplacement vers l’Ouest avant un recourbement Sud à Sud-Est« . Il est précisé : « À ce stade, l’ensembliste du modèle euro identifie la zone d’évolution potentielle des côtes Est de Madagascar au secteur Réunion/Maurice. »

Cyclone OI indique : « Pour l’heure, l’évolution au plus près des côtes orientales de la grande île pourrait être entre lundi et mardi, et au plus près du secteur Réunion/Maurice entre mardi et mercredi. » Il est rappelé que les tendances sont à prendre avec prudence.