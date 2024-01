Risque de formation d’une tempête au Nord de La Réunion

Selon le Centre météorologique régional spécialisé de La Réunion, « il y a un risque de formation d’une tempête tropicale modérée pour les cinq prochains jours« . D’ailleurs une zone suspecte est déjà présente au Nord des Mascareignes et devrait se développer jeudi ou vendredi.

Il existe un risque modéré (entre 30 et 60%) de formation d’une tempête tropicale samedi. Le CMRS n’exclut pas une « menace sur les terres habitées » mais explique qu’il existe encore trop d’incertitude à ce stade.

La zone suspecte se trouve cependant assez proche de La Réunion. Les modèles de prévisions météorologiques traduits par des infographies via le site Windy montrent qu’un phénomène météorologique pourrait se former la semaine prochaine et concerner les Mascareignes. L’intensité ou la trajectoire d’un hypothétique future météore est pour l’instant impossible à connaître, mais il est conseillé au public de se tenir informé.