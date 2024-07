Rima Hassan accusée de manipulation dans une vidéo sur Israël : La polémique enfle

Rima Hassan, élue de La France Insoumise, fait de nouveau l'objet de vives critiques, cette fois pour avoir diffusé une vidéo sur X (anciennement Twitter) concernant un incident en Israël. Publiée hier à 17h39, la vidéo montre un soldat israélien frappant une femme voilée au sol à coups de pied. À première vue, la scène est choquante et semble indiquer un acte gratuit de violence de la part du soldat, comme le laisse entendre Rima Hassan.

Si la scène était vraie, elle aurait été un véritable scandale. Il apparait cependant que Rima Hassan a partagé une version tronquée de la vidéo, omettant les huit premières secondes cruciales. Dans ces secondes manquantes, on voit le soldat appuyé tranquillement contre un mur, lorsque la femme voilée s’avance rapidement vers lui en sortant un couteau et le poignarde. La réaction du soldat, montrée dans la vidéo partagée par Hassan, est donc un acte de défense après une agression violente et gratuite.

La diffusion de cette vidéo manipulée a suscité une indignation massive sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs dénoncent cette manipulation de l’opinion publique, jugeant inadmissible de tronquer des images pour en modifier le contexte et la signification.

Ce n’est pas la première fois que Rima Hassan est accusée de diffuser des informations trompeuses concernant Israël. Les critiques soulignent que de tels actes nuisent à la crédibilité des débats et alimentent les tensions plutôt que de favoriser une compréhension équilibrée et factuelle des événements.

La polémique pourrait avoir des répercussions politiques pour Rima Hassan et La France Insoumise. Des appels à une enquête plus approfondie et à des sanctions contre de telles pratiques se multiplient.