Retour des nuages et averses

La journée débute sous un ciel clément et ensoleillé sur la majeure partie du département, sauf sur la frange littorale Est qui connaît quelques passages nuageux accompagnés de brèves ondées. Au fur et à mesure de la matinée, le ciel se dégage dans l'Est, tandis que des nuages s'installent progressivement sur les pentes, déclenchant localement des averses modérées, particulièrement dans les Hauts du Nord-Ouest cet après-midi.

Les éclaircies font leur retour dans l’Est en matinée, mais les pentes se couvrent progressivement avec des averses, surtout dans les Hauts du Nord-Ouest. Les nuages se déplacent ensuite vers les littoraux Ouest et Nord, apportant des ondées, principalement dans la région du Port. Une dégradation pluvieuse est prévue dans l’Est et le Sud-Est de l’île au cours de la nuit prochaine. L’alizé d’Est-Sud-Est s’accélère sur les côtes Sud et Nord, avec des rafales atteignant 45 à 55 km/h.

Dans l’après-midi, il pénètre sur le secteur des Plages, se renforçant davantage en soirée par l’Est et le Sud-Est.

La mer est peu agitée dans le Nord-Ouest et agitée ailleurs, notamment sur la côte Est et le Sud sauvage avec une houle de Sud-Est dépassant les 2 mètres. La nuit prochaine, cette houle s’intensifie, atteignant près de 2 mètres 50, entraînant des conditions maritimes plus soutenues.

Les températures restent au-dessus des normales saisonnières. Au pic de la journée, le thermomètre affiche entre 30 et 33°C sur le littoral, voire localement 34°C sur la côte sous le vent, 26 à 29°C dans les Cirques, et 21 à 22°C au Pas-de-Bellecombe Jacob ou au Maïdo.