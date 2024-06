René-Paul Victoria, candidat dans la 1ère circonscription: « la seule candidature gaulliste c’est la nôtre »

Malgré des divisions internes, la droite dans le chef-lieu reste déterminée. René-Paul Victoria, ancien député-maire de Saint-Denis, a annoncé ce mercredi sa candidature aux législatives aux côtés d'Eline Hubert. Soutenu par la délégation départementale des Républicains (LR) et son président Michel Fontaine, Victoria s'engage à "redonner du respect aux Dionysiens" et à défendre "l'honneur de la ville et celui de la République" face aux extrêmes.

René-Paul Victoria affirme que sa candidature vise à maintenir le flambeau de la droite dans la 1ère circonscription. « Nous voulons redonner du respect aux Dionysiens, mais aussi sauver l’honneur de la ville et dans notre République. Nous avons travaillé sur un projet et non un programme, pour ne pas vendre du rêve, d’autant plus que cette élection sera de moyenne ou courte durée« , déclare-t-il.

« Dans notre projet, nous ne sommes pas là pour vendre du rêve. C’est comme ça que La Réunion s’est développée, grâce aux grands lois-programme. C’est dans cette perspective que nous allons coconstruire avec les partenaires sociaux une proposition de loi de développement stratégique pour La Réunion« , détaille René-Paul Victoria, avant d’ajouter : « Notre priorité, c’est le pouvoir d’achat, et ce n’est pas juste baisser les prix et augmenter les salaires, il nous faut un pacte de continuité territoriale« . L’ancien député-maire se veut pragmatique : « Si le yaourt coûte 50 cts à Paris, le but est d’en faire de même ici. »

Pour René-Paul Victoria, réduire le coût des transports est possible grâce aux efforts de l’Assemblée nationale. « Si on travaille en intelligence, on peut faire des choses précises« , déclare le candidat avant de proposer la création d’un Institut du besoin en employabilité locale.

Flanqué de son étiquette LR, il n’oublie pas d’agiter le chiffon rouge de l’autonomie comme l’a fait la droite lors de toutes les dernières élections : « Je souhaite le maintien de notre statut institutionnel et il faudrait que l’on réfléchisse à la création de cette grande région française de l’océan Indien face aux défis qui nous attendent« .

Soutenu par les ténors de la Droite

Il a également insisté sur la nécessité de trouver des hommes et des femmes portant les valeurs du gaullisme afin de rétablir l’ordre, l’autorité, la responsabilité et la liberté. « À Saint-Denis, pour rétablir ces valeurs, notre candidature gaulliste est la seule crédible« , martèle-t-il. Un rappel notamment envoyé à Jean-Jacques Morel, ex-LR désormais candidat RN pour ces législatives, et qualité par Dominique Fournel, un des pontes historiques de la droite dionysienne comme étant « le petit Ciotti de La Réunion« . René-Paul Victoria précise que sa candidature est soutenue par Michel Lagourgue et Emergence Réunion, présidé par Serge Camatchy.

Présent à ce point presse, Michel Fontaine, président de l’antenne locale des LR, a réaffirmé son soutien à l’ancien député (2002-2012) de la 1ère circonscription. « Nous avons mené de nombreux combats avec René-Paul Victoria depuis 2001, mais nous sommes toujours restés fidèles à notre maison, sans jamais franchir vers la maison d’en face. Nous sommes en combat contre des dictatures, à droite comme à gauche. C’est dans ces moments difficiles que les gaullistes doivent se retrouver« , a insisté le maire de Saint-Pierre.

S’il reconnaît que le mouvement est éclaté et que certaines personnes avaient depuis rejoint « le camp d’en face » – le RN pour ne pas le citer -, Michel Fontaine a insisté sur la nécessité « de se retrouver et de rester unis« . « Dans cette élection, je ne sais pas si la France a à gagner, mais notre vivre-ensemble a beaucoup à perdre, et la façon de vivre des Réunionnais est menacée« , assure-t-il.