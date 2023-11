Relais aux flambeaux à Saint-Benoît

Communiqué

Comme chaque année, la Ville de Saint-Benoît organise son traditionnel relais aux flambeaux à l’occasion de la semaine de l’Athlétisme.

Initialement prévu au mois de novembre, l’événement a été reporté à ce vendredi 1er décembre en raison du mauvais. Le départ sera donné à 19 heures, sur l’esplanade du front de mer, situé rue Bertin.

Le relais aux flambeaux est une course grand public et accessible à tous (à partir de 16 ans), peu importe le niveau du coureur. Les équipes sont composées de 5 relayeurs et 1 remplaçant. Chaque relayeur devra parcourir une distance de 800 m dans les rues du centre-ville bénédictin. Plusieurs classements rythmeront la course : Classement Femme, Classement Homme, Classement Mixte, Licenciés et Handiraf. L’année dernière, le Caposs avait remporté le relais chez les licenciés.

Les inscriptions peuvent encore se faire auprès de la direction des sports de la ville au 0262 50 89 67.