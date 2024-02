Région Réunion : Résumé de l’avis de l’appel public à la concurrence – Marché à procédure adaptée – Services sociaux et autres services spécifiques

Marché à procédure adaptée – Services sociaux et autres services spécifiques

Région Réunion – Hôtel de Région Pierre Lagourgue – Avenue René Cassin – 97490 Sainte Clotilde

Tél : 0262 48 70 00 – courriel : marches@cr-reunion.fr

Profil acheteur : https://marches-publics.regionreunion.com

OBJET : N° 2024-DFP-0004 – ACCORDS CADRES MULTI-ATTRIBUTAIRES A BONS DE COMMANDE – PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE – REALISATION D’ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (VOLET 2) – 16 LOTS

La présente consultation a pour objet la sélection d’un prestataire pour la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle continue en maîtrise d’ouvrage Région (volet 2).

L’opération est allotie en seize lots.

Lot 1 : Compétences Clés en Situation Professionnelle – Zone Est – Accord cadre multi-attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 1 612 800 € HT pour toute la durée totale du marché (reconduction comprise)

Lot 2 : Compétences Clés en Situation Professionnelle – Zone Nord – Accord cadre multi-attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 1 612 800 € HT pour toute la durée totale du marché (reconduction comprise)

Lot 3 : Compétences Clés en Situation Professionnelle – Zone Ouest – Accord cadre multi-attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 1 612 800 € HT pour toute la durée totale du marché (reconduction comprise)

Lot 4 : Compétences Clés en Situation Professionnelle – Zone Sud – Accord cadre multi-attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 1 612 800 € HT pour toute la durée totale du marché (reconduction comprise)

Lot 5 : Parcours de développement par la culture – Spectacle vivant – Accord cadre multi-attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 8 928 000 € HT pour toute la durée totale du marché (reconduction comprise)

Lot 6 : Parcours de développement par la culture – Audiovisuel et cinéma – Accord cadre multi-attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 8 928 000 € HT pour toute la durée totale du marché (reconduction comprise)

Lot 7 : Métiers culturels artistiques (AMMA / IOMA) – Accord cadre multi-attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 1 407 240 € HT pour toute la durée totale du marché (reconduction comprise)

Lot 8 : Spectacle Vivant – Accord cadre multi-attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 2 782 800 € HT pour toute la durée totale du marché (reconduction comprise)

Lot 9 : CAP Accessoiriste réalisateur / CAP Assistant technique en instruments de musique – options : accordéon, guitare, instruments à vent, piano – Accord cadre multi-attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 2 132 956 € HT pour toute la durée totale du marché (reconduction comprise)

Lot 10 : Métiers du secteur de l’industrie – Accord cadre multi-attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 1 520 640 € HT pour toute la durée totale du marché (reconduction comprise)

Lot 11 : Electromécanicien de maintenance industrielle / Technicien supérieur méthodes produit process – Accord cadre multi-attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 2 414 160 € HT pour toute la durée totale du marché (reconduction comprise)

Lot 12 : Titre Professionnel Technicien maintenance industrielle / Monteur de réseaux électriques aéro-souterrains –Accord cadre multi-attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 2 308 320 € HT pour toute la durée totale du marché (reconduction comprise)

Lot 13 : Agent de maintenance Chauffage Ventilation et Climatisation (CVC) – Accord cadre multi-attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 1 068 480 € HT pour toute la durée totale du marché (reconduction comprise)

Lot 14 : Titre Professionnel Technicien d’intervention en froid commercial et climatisation – Accord cadre multi-attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 1 414 800 € HT pour toute la durée totale du marché (reconduction comprise)

Lot 15 : Titre Professionnel Agent de fabrication et montage en chaudronnerie – Accord cadre multi-attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 992 880 € HT pour toute la durée totale du marché (reconduction comprise)

Lot 16 : Soudeur à l’arc – Accord cadre multi-attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 3 096 288 € HT pour toute la durée totale du marché (reconduction comprise)

DURÉE DU MARCHE : La durée du présent marché est de 24 mois, reconductible 1 fois de manière tacite.

PROCÉDURE : Marché à Procédure Adaptée (Services sociaux et autres services spécifiques)

TECHNIQUE D’ACHAT : Accords cadres multi-attributaires (3 attributaires par lot) à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum spécifique pour chaque lot.

CO-FINANCEMENTS : la Région est susceptible de solliciter l’un des cofinancements ci-dessous :

– Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences (PRIC),

– Fonds Social Européen : Opérations FSE + du programme européen Réunion FEDER-FSE + Réunion 2021-2027,

– ou toutes autres sources de cofinancement.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 09/04/2024 à 12H00

L’heure de la date limite de la réception des offres est basée sur l’heure de la Réunion (GMT+4).

CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES : capacité juridique, économique et financière, technique et professionnelle

DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES : 06 mois

CRITÈRES D’ATTRIBUTION (pour tous les lots)

• Valeur technique 70 points

• Prix des prestations 30 points

L’avis est consultable dans son intégralité sur la plate forme dématérialisée de la Région Réunion https://marches-publics.regionreunion.com :Rubriques «annonce » / «consultations en cours » sous le numéro suivant 2024-DFP-0004 :

Références de l’avis complet consultable en ligne :

BOAMP : 24-22040

JOUE : S 39/2024 115120-2024 du 23 février 2024

OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES :

Par téléchargement sur la plate-forme dématérialisée de la Région Réunion https://marches-publics.regionreunion.com : Rubriques « annonce » /« consultations en cours » sous la consultation 2024-DFP-0004 / accéder à la consultation puis procéder au téléchargement des pièces de la consultation.

ÉCHANGES AVEC LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES :

Dans le respect des procédures anti-corruption instaurées à la Région Réunion, les échanges entre les opérateurs économiques susceptibles de candidater au présent marché et les services de la Région sont régis par les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, le seul mode de communication autorisé et ayant pour finalité de préciser ou expliciter les éléments du dossier de consultation est un courriel transmis à la plateforme dématérialisée de la Région Réunion. Les appels téléphoniques ayant pour objet une assistance technique sont acceptés.

MODALITÉS DE RÉPONSE :

Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme https://marches-publics.regionreunion.com / accéder à la consultation référence 2024-DFP-0004 / onglet 3 dépôt.

L’outil de signature électronique à utiliser au choix est le format PADES ou CADES ou XADES.

La signature électronique non obligatoire pour la remise des offres mais, si le candidat est retenu, son offre devra être signée de façon électronique.

Il est conseillé au candidat de faire parvenir une copie de sauvegarde de son offre dématérialisée sur support physique électronique.

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :

Tribunal administratif de la Réunion – 27 rue Félix Guyon – CS 61107 – 97404 Saint Denis – tél. : 02 62 92 43 60 – télécopieur : 02 62 92 43 62, courriel : greffe.ta-reunion@juradm.fr

Date d’envoi de l’avis complet à la publication : 22/02/2024