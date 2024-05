Région Réunion : Résumé de l’avis d’appel public à la concurrence – Appel d’offres ouvert

Région Réunion – Hôtel de Région Pierre Lagourgue – Avenue René Cassin – 97490 Sainte Clotilde

Tél : 0262 48 72 00 – Courriel : marches@cr-reunion.fr

Profil acheteur : https://marches-publics.regionreunion.com

OBJET DE LA CONSULTATION : N° 2024-DACG-0718 – RELANCE – ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉGION RÉUNION PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR LA POURSUITE DE L’AMÉLIORATION DES PROCESS ET LA CERTIFICATION DES COMPTES – EXERCICES 2024 ET 2025

La consultation a pour objet une relance pour s’adjoindre les services d’un Commissaire aux Comptes, pour une période de deux ans, soit sur les exercices comptables 2024 et 2025, afin d’accompagner la collectivité régionale dans la poursuite de sa démarche d’amélioration des process et pour la certification des comptes. Il s’agit d’un marché mixte avec :

– une partie fixe forfaitaire pour les missions principales A (A1 + A2) ;

et

– une partie variable qui fera l’objet de bons de commande , conclue sans montant minimum et avec un montant maximum de 184 332 € HT / 200 000 € TTC sur 24 mois pour les missions complémentaires B.

ESTIMATION TOTALE POUR 24 MOIS : 368 664 € HT / 400 000 € TTC (dont 165 898 € HT / 180 000 € TTC environ pour la partie fixe et 184 332 € HT / 200 000 € TTC maximum pour la partie variable)

INFORMATION RELATIVE A LA PROFESSION : marché réservé aux Commissaires aux Comptes cf. articles L820-1 et suivants du Code de Commerce.

DURÉE DU MARCHE : 24 mois

TYPE DE PROCÉDURE : Appel d’Offres Ouvert

Date limite de réception des offres : 04/06/2024 à 12 h 00

L’heure de la date limite de la réception des offres est basée sur l’heure de la Réunion (GMT+4).

Délai de validité des offres : 6 mois

Critères d’attribution :

• Valeur technique 60%

• Prix 40 %

Obtention du dossier de consultation des entreprises :

Par téléchargement sur la plate-forme dématérialisée de la Région Réunion https:// marches-publics.regionreunion.com : Rubriques « annonce » /« consultations en cours » sous le numéro suivant 2024 DACG 0718 / accéder à la consultation puis procéder au téléchargement des pièces de la consultation.

Échanges avec les opérateurs économiques :

Dans le respect des procédures anti-corruption instaurées à la Région Réunion, les échanges entre les opérateurs économiques susceptibles de candidater au présent marché et les services de la Région sont régis par les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, le seul mode de communication autorisé et ayant pour finalité de préciser ou expliciter les éléments du dossier de consultation est un courriel transmis à la plateforme dématérialisée de la Région Réunion. Les appels téléphoniques ayant pour objet une assistance technique sont acceptés.

Lien BOAMP : 24-51491

Lien JOUE : 2024/S260626

Modalités de réponse :

Les offres papier ne sont plus prises en compte.

Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme https://marches-publics.regionreunion.com / accéder à la consultation 2024 DACG 0718 / onglet 3 dépôt.

L’outil de signature électronique à utiliser est le format PADES ou CADES ou XADES.

La signature électronique n’est pas obligatoire pour la remise des offres. Toutefois, si le candidat est retenu, son offre (a minima l’acte d’engagement) devra être signée de façon électronique.

Date d’envoi de l’avis complet à la publication : 30/04/24