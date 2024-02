Région Réunion : Résumé de l’avis

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : REGION REUNION – Hôtel de Région Pierre Lagourgue – Avenue René Cassin – 97801 Saint Denis cédex,

tél. : 02 62 48 70 00, courriel : marches@cr-reunion.fr, adresse internet du pouvoir adjudicateur :

http://www.regionreunion.com, adresse internet du profil acheteur : https://www.marches-publics.regionreunion.com

Objet du marché : Consultation n° 2024-DEER-0236 – Travaux relatifs à l’entretien des ouvrages et nettoyage des chaussées – Gros entretien et grosses réparations – Commune de Saint-Louis et Cilaos

2.1 – PROCÉDURE DE PASSATION ET TECHNIQUE D’ACHAT

Marché passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert, par application de l’article R. 2124-2 du code de la commande publique (CCP), conduite conformément aux dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-5 du CCP

2.2 – FORME DE L’ACCORD CADRE

Par application des dispositions des articles L2125-1 1° / R2162-1 et suivants du Code de la Commande Publique, les prestations font l’objet d’un accord cadre mono-attributaire à bons de commande par lot, conclu pour une durée de 48 mois à compter de la notification du bon de commandeande précise celles des prestations décrites à l’accord-cadre dont l’exécution est demandée.

2.3. TYPE DE MARCHE : Il s’agit d’un marché de travaux

2.4 – DURÉE DU MARCHE

Le marché est passé pour une durée de QUARANTE-HUIT (48) mois à compter de la notification du marché.

Allotissement et tranches

La consultation fait l’objet d’une décomposition en 2 lots.

– Lot 1 : Entretien des ouvrages et nettoyage de chaussée sur la RN5 et RN1005 (Communes de Saint-Louis / Cilaos – PR 01+000 à PR 36+000)

– Lot 2 : Gros entretiens et grosses réparations sur la RN1005

Le marché ne comporte pas de tranches.

Date limite de réception des offres : 26/03/2024 à 12h00 (heures locales – Réunion)

Critères d’attribution : sont définis au règlement de consultation

L’avis est consultable dans son intégralité

– référence BOAMP : cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-21168

– référence JOUE : OJ S 37/2024 21/02/2024

– sur la plate forme dématérialisée de la Région Réunion

https://www.marches-publics.regionreunion.com : Rubriques « annonce » /« consultations en cours » sous le numéro suivant 2024-DEER-0236 – accéder à la consultation puis procéder au téléchargement de l’avis qui se trouve dans les pièces de la consultation

Renseignements complémentaires

Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plate-forme https://www.marches-publics.regionreunion.com

L’outil de signature électronique à utiliser est le format signature format PadES , XadES ou CadES

Echange avec les opérateurs économiques :

Dans le respect des procédures anti-corruption instaurées à la Région Réunion, les échanges entre les opérateurs économiques susceptibles de candidater au présent marché sont régis par les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, le seul mode de communication autorisé et ayant pour finalité de préciser ou expliciter les éléments du dossier de consultation est un courriel transmis à la plate forme

dématérialisée de la Région Réunion. Les appels téléphoniques ayant pour objet une assistance technique sont acceptés.

Date d’envoi du présent avis à la publication 23/02/2024