Région Réunion : Procédure adaptée ouverte

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : RÉGION RÉUNION

Type de Numéro national d’identification : SIRET

N° National d’identification : 23974001200012

Ville : Sainte-clotilde

Code Postal : 97490

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Lien direct aux documents de la consultation : https://marches-publics.regionreunion.com

Identifiant interne de la consultation : 2024-DCS-0717

Intégralité des documents sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Région Réunion

Adresse mail du contact : Marches@cr-reunion.fr

Numéro de téléphone du contact : +262 262487000

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation : Aptitude à exercer l’activité professionnelle – conditions / moyens de preuve : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.

Capacité économique et financière – conditions / moyens de preuve : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.

Capacités techniques et professionnelles – conditions / moyens de preuve : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 27 juin 2024 à 12 h 00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Développement d’une offre artistique et culturelle de qualité dans l’Est – Salle de spectacles Gramoun LéLé

Code CPV principal

Descripteur principal : 79952000

Type de marché : Services

Description succincte du marché : Le présent marché a pour objet la mise en oeuvre d’un programme d’offres artistiques et culturelles afin que la salle de spectacles Gramoun Lélé développe une activité artistique et culturelle régulière reposant sur un projet singulier qui contribue aux objectifs de la Région Réunion de soutien à la création, d’offre de spectacles vivants de qualité et d’égal accès des populations à l’art.

Lieu principal d’exécution du marché : FRY40

Durée du marché (en mois) : 12

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 : Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Date d’envoi du présent avis : 05/06/2024

Mots clés: Evénementiel