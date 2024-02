Région Réunion : Procédure adaptée ouverte

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : RÉGION RÉUNION

Type de Numéro national d’identification : SIRET

N° National d’identification : 239740001200012

Ville : Sainte-clotilde

Code Postal : 97490

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Lien vers le profil d’acheteur : https://regionreunion.com

Identifiant interne de la consultation : 2024-DCS-0149

Intégralité des documents sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : REGION REUNION

Adresse mail du contact : Marches@cr-reunion.fr

Numéro de téléphone du contact : +262 262487000

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle – conditions / moyens de preuve : – La copie du bulletin d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou un document équivalent notamment lorsque le candidat est étranger.

Capacité économique et financière – conditions / moyens de preuve : – Déclaration de chiffre d’affaires : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et le chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique.

Pour les entreprises dont la création est inférieure à 1 an, le récépissé du dépôt de déclaration auprès du Centre de Formalité des

Entreprises justifiera l’absence de cette déclaration concernant le chiffre d’affaires. Dans ce cas, l’entreprise est autorisée à justifier sa capacité financière par tous moyens, notamment par une déclaration appropriée de banques

Capacités techniques et professionnelles – conditions / moyens de preuve : – Déclaration d’effectifs : – déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;

– Références de service ou fournitures similaires : – présentation d’une liste des principaux travaux effectués indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

– Une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 14 mars 2024 à 12 h 00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d’attribution : Critères avec leur pondération :

– Valeur technique : 40 %

– Prix des prestations : 60 %

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux de gros oeuvre pour la conception de socles et de massifs bétons pour l’installation de machines sur le site du musée Stella Matutina

Code CPV principal

Descripteur principal : 45223220

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La consultation a pour objet la conception de socles pour l?installation de machines sur le site du musée

Stella Matutina

Lieu principal d’exécution du marché : FRY40

Durée du marché (en mois) : 12

Valeur estimée (H.T.) : 65000 euros

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 : Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Oui

Détail sur la visite (si oui) :Une visite sur les lieux d’exécution du marché en présence de la maîtrise d’ouvrage et du maître d’oeuvre.

Le : lundi 26 février à 9h00

Coordonnées du service : Direction de la culture et des sports – Pôle musées : 0262 35 77 23.

Cette visite est facultative.

Autres informations complémentaires : Le retrait du dossier de consultation des entreprises, les questions des candidats et le dépôt des réponses à cette consultation s’effectuent sur la plateforme dématérialisée de la Région Réunion https://marchespublics.regionreunion.com/.

L’heure de la date limite de la réception des offres est basée sur l’heure de la Réunion, soit 12h00 heure locale (Gmt+4).

Les entreprises n’ont plus l’obligation de s’identifier sur la plateforme dématérialisée de la Région Réunion lors du retrait du DCE, mais en l’absence d’identification, le candidat ne pourra recevoir les informations sur la consultation.

Les offres papiers ne sont plus prises en compte. Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme https://marchespublics.regionreunion.com / accéder à la consultation- 2024-DCS-0149 onglet 3 dépôt.

L’outil de signature électronique à utiliser est le format PADES ou CADES ou Xades.La signature électronique n’est pas obligatoire pour la remise des offres mais elle sera demandée en cas d’attribution du marché.

Dans le respect des procédures anti-corruption instaurées à la Région Réunion, les échanges entre les opérateurs économiques susceptibles de candidater au présent marché sont régis par les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, le seul mode de communication autorisé et ayant pour finalité de préciser ou expliciter les éléments du dossier de consultation est un courriel transmis à la plate forme dématérialisée de la région Réunion. Les appels téléphoniques ayant pour objet une assistance technique sont acceptés.

Date d’envoi du présent avis : 14/02/2024

Mots clés: Gros oeuvre