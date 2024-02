Région Réunion : Avis rectificatif de marché

Région Réunion Hôtel de Région Pierre Lagourgue Avenue René Cassin, 97490 Sainte-Clotilde, Tél. : 02 62 48 70 00 , courriel: marches@cr-reunion.fr , profil acheteur:

OBJET : 2023-DBP-0660 – ACQUISITION ET DÉPLOIEMENT DU SYSTEME D’INFORMATION PATRIMONIAL

La présente consultation a pour objet d’acquérir un système d’information capable de répondre aux besoins suivants :

– Le choix d’une suite progicielle avec plusieurs modules permettant de couvrir le périmètre fonctionnel attendu,

– La reprise des données existantes après vérification : fichiers XLS ou CSV

– L’accompagnement au déploiement,

– La formation (administrateur et utilisateurs) et l’assistance,

– Le paramétrage & les adaptations nécessaires

– La reprise des données numériques et des plans du Patrimoine (immobilier).

– La maintenance de la solution.

– L’accompagnement sur l’inventaire de sites pilotes.

– Le paramétrage des interfaces

Modification de la date limite de remise des offres

Au lieu de lire :

Date: 08/02/2024

Heure locale: 12:00

Lire :

Date: 29/02/2024

Heure locale: 12:00

Modification des modalités d’ouverture des offres

Au lieu de lire :

Date: 09/02/2024

Heure locale: 09:00

Lire :

Date: 01/03/2024

Heure locale: 09:00

