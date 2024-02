Région Réunion : Avis rectificatif

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : REGION REUNION – Hôtel de Région Pierre Lagourgue – Avenue René Cassin – 97801 Saint Denis cédex,

tél. : 02 62 48 70 00, courriel : marches@cr-reunion.fr, adresse internet du pouvoir adjudicateur :

http://www.regionreunion.com, adresse internet du profil acheteur : https://www.marches-publics.regionreunion.com

Objet du marché : Consultation n° 2023-DMD-0673– Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des services publics régulier de transport routier non urbain de personnes du réseau car jaune de la Région Réunion

Procédure

La présente consultation est organisée selon les règles visées par les articles L.1411-1 et suivants et R.1411–1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs aux délégations de service public, ainsi que, notamment, les « règles particulières à la passation de certains contrats de concession » visées dans la troisième partie du code de la commande publique relative aux concessions de service public.

Rectificatif

Au lieu de lire :

Date limite de réception des offres : 01/03/2024 à 12h00 (heures locales – Réunion)

Lire :

Date limite de réception des offres : 29/03/2024 à 12h00 (heures locales – Réunion)

L’avis est consultable dans son intégralité :

– BOAMP : cliquez sur https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-22711

– JOUE : OJ S 40/2024 26/02/2024

– sur la plate forme dématérialisée de la Région Réunion

https://www.marches-publics.regionreunion.com : Rubriques « annonce » /« consultations en cours » sous le numéro suivant 2024-DMD-0673– accéder à la consultation puis procéder au téléchargement de l’avis qui se trouve dans les pièces de la consultation

Date d’envoi du présent avis à la publication : 27 Février 2024