Région Réunion : Avis de préinformation

AVIS DE PRÉINFORMATION

Le présent avis est un avis de préinformation uniquement

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

Nom et adresses : REGION REUNION, Hôtel de Région Pierre Lagourgue, Avenue René Cassin – Moufia,

97801 Saint denis, , Tél : +262 62487000, courriel : Marches@cr-reunion.fr

Code NUTS : FRY40

Code d’identification national : 23974001200012

Adresse principale : https://regionreunion.com

Adresse du profil d’acheteur : https://marches-publics.regionreunion.com

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact

susmentionné(s).

Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l’adresse :

https://marches-publics.regionreunion.com.

Intitulé : Appel a compétences travaux du viaduc de 2500 m phase 2 Nouvelle Route du Littoral (NRL) île de

La Réunion

Numéro de référence : 2024-DNRL-0002

Code CPV principal : 45220000

Type de marché : Travaux.

Description succincte : Appel à compétence – Travaux du viaduc 2500m – phase 2 (NRL) Nouvelle Route du

Littoral Ile de la Réunion La NRL a été conçue pour une durée de vie de 100 ans, notamment vis-à-vis de la

contrainte maritime (houle cyclonique centennale) et permet l’intégration d’un service de transport en commun en

site propre (TCSP) ainsi qu’un mode doux. Sur les 9,8 km d’infrastructure réalisée, 8,6 km de la NRL sont ouverts à

la circulation (section entre St Denis et La Grande Chaloupe). La Région souhaite lancer un avis de consultation

préalable (Sourcing) pour la consultation à venir du marché de travaux d’un viaduc de 2.5 km en mer sur la section

non encore ouverte à la circulation (entre La Grande Chaloupe et La Possession).

Ce marché est divisé en lots : non.

Code(s) CPV additionnel(s) : 45233100 – 45221120 – 45221121 – 45221214

Lieu principal d’exécution : Ile de la Réunion -NRL / Grande Chaloupe – La Possession

Description des prestations : La Région Réunion, maître d’ouvrage du projet (« l’acheteur »), est à la

recherche d’opérateurs économiques français et internationaux à intégrer au panel d’entreprises amenées à être

consultées pendant une phase de sourcing préalable au lancement d’une consultation ayant pour objet l’attribution

du marché de travaux pour la construction d’un viaduc de 2500m en mer entre La Grande Chaloupe et La

Possession. Les études de conception de ce viaduc étant en cours, ni son dimensionnement, ses caractéristiques

ou les modalités constructives n’ont été arrêtées; Il est ainsi attendu des opérateurs des échanges sur ces sujets afin, le cas échéant, de les intégrer aux études à venir.

Cet appel à compétences s’adresse aux entreprises de construction, notamment spécialisées en génie civil

d’ouvrages maritimes, et/ou qualifiées dans le domaine du dragage, du forage et du déroctage, des travaux

subaquatiques et du transport par moyens nautiques adaptés.

Les opérateurs intéressés sont invités à participer à ce sourcing qui sera conduit en deux étapes, de la manière

suivante :

(i) un questionnaire à compléter avec des informations générales sur l’entreprise, et des dispositions techniques,des

dispositions administratives et les bonnes pratiques relatifs au projet.

(ii) pour tout ou partie des opérateurs, un échange en visioconférence ou en présentiel (4h environ). L’acheteur sera

libre du choix des opérateurs invités à prendre part à cet entretien, l’objectif étant de permettre l’expression d’idées

et de perspectives variées.

Informations complémentaires : Les codes CPV concernés sont notamment : 7100000-8 ; 45220000-5 ;

45221120-9 ; 45221121-6 ; 45221214-5 ; 45221210-7 ; 45233000-9 ; 45233100-0 ; 45233110-3 ; 45233120-6 ;

45233310-5 ;45233320-8 ; 45233290-8 ; 45244000-9.

II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation : 03/06/2025

Informations complémentaires :

L’avis est rédigé en français.

La présente démarche – Appel à Compétences – n’est pas une procédure de consultation pour le choix des

futurs titulaires du contrat de marché de travaux. Il ne s’agit donc pas d’obtenir des chiffrages, des devis ou

d’aboutir à une négociation.

Une présentation plus détaillée de l’appel à compétences et un questionnaire sont mis à disposition des opérateurs économiques sur la plateforme dématérialisée ainsi que des pièces annexes (le DCE du marché MT3.2 ainsi que les autorisations environnementales).

Les réponses sont à transmettre également sur la plateforme dématérialisée :

https://marchespublics.regionreunion.com ou à l’adresse suivante : marches@cr-reunion.fr, avant le 5 février 2024 à 12h00 (GMT+4 – Réunion).

Date d’envoi du présent avis : 05 janvier 2024