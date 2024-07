Région Réunion : Avis d’attribution

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR : Région Réunion – Hôtel de Région Pierre Lagourgue Avenue René Cassin, BP 67190 – 97801 Saint-Denis Cédex 9, tél. : 0262487000, courriel : marches@cr-reunion.fr, adresse internet du profil acheteur : https://www.marches-publics.regionreunion.com

Objet du marché : Consultation n° 2023-DEER-SOA-0607

Surveillance et relevés bathymétriques des ouvrages de la Nouvelle Route du Littoral

Lot 1 : Surveillance et relevés bathymétriques des digues – NRL

Lot 2 : Surveillance et relevés bathymétriques des piles – NRL

Procédure et technique d’achat :

La présente consultation est lancée suivant la procédure de l’appel d’offres ouvert en application des articles R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la Commande Publique.

Par application des dispositions des articles L2125-1 1° / R2162-1 et suivants du Code de la Commande Publique, les prestations font l’objet d’un accord cadre mono-attributaire à bons de commande par lot, conclu pour une durée de 24 mois à compter de la notification du marché reconductible une fois de manière tacite, sans montant minimum et avec un montant maximum par lot.



Attribution des marchés : date de conclusion des 2 lots : 15 mai 2024

Lot 1 : Surveillance et relevés bathymétriques des digues – NRL : marché n° 2024602784

Titulaire lot 1 : Groupement Subsea Tech / Instadrone / Drone Réunion SIAR

Lot 2 : Surveillance et relevés bathymétriques des piles – NRL : marché n° 2024602785

Titulaire lot 2 : Société ID Océan Sas

L’avis d’attribution est consultable dans son intégralité sur

– Liens vers avis BOAMP : https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-85456

– Référence JOUE : OJ S 141/2024 22/07/2024

Dans le respect des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces des marchés est consultable après demande écrite en ce sens auprès de la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique de la Région Réunion – par courrier : marches@cr-reunion.fr ou courrier à l’adresse suivante : Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique – Région Réunion – Avenue René Cassin – BP 67190 – 97801 Saint-Denis Cédex 9.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 22/07/2024