Région Réunion : Avis d’appel public à la concurrence – Marché à procédure adaptée

Région Réunion Hôtel de Région Pierre Lagourgue avenue René Cassin 97 490 Sainte Clotilde

Tél : 0262 48 72 00 – courriel : marches@cr-reunion.fr

Profil acheteur : https://marches-publics.regionreunion.com

OBJET : 2023-DFP-0680 – Assistance à maîtrise d’ouvrage, d’ingénierie et d’expertise en matière de compétences-clés constitué de 2 lots

Lot 1 – Soutien à la stratégie régionale en matière de compétences clés et Déploiement du dispositif LéspassClés

Lot 2 – Conception et structuration d’un Centre de Ressources pour l’Innovation en matière de compétences-clés (CRI-CC)

DURÉE DU MARCHE : 12 mois à compter de sa notification.

PROCÉDURE : Marché à procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 25 janvier 2024 à 12 h 00 (basée sur l’heure de la Réunion (GMT+4)).

Critères d’attribution: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

• Le prix des prestations : 40 %

• La valeur technique : 60%

L’avis est consultable dans son intégralité sur la plate forme dématérialisée de la Région Réunion https://marches-publics.regionreunion.com : Rubriques «annonce » / «consultations en cours » sous le numéro suivant 2023-DFP-0680 / accéder à la consultation puis procéder au téléchargement de l’avis qui se trouve dans les pièces de la consultation.

Références de l’avis complet: consultable en ligne :

BOAMP : 23-179703

Modalités de réponse :

Les offres papier ne sont plus prises en compte.

Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme https://marches-publics.regionreunion.com / accéder à la consultation 2023-DFP-0680 / onglet 3 dépôt.

Échanges avec les opérateurs économiques:

Dans le respect des procédures anti-corruption instaurées à la Région Réunion, les échanges entre les opérateurs économiques susceptibles de candidater au présent marché et les services de la Région sont régis par les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, le seul mode de communication autorisé et ayant pour finalité de préciser ou expliciter les éléments du dossier de consultation est un courriel transmis à la plateforme dématérialisée de la Région Réunion. Les appels téléphoniques ayant pour objet une assistance technique sont acceptés.

Date d’envoi de l’avis à la publication : 26/12/2023