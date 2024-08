Quand Cupidon fait ses courses : L’amour se trouve aussi au supermarché

Il était une fois, en 2020, dans le grand centre commercial de Sainte-Suzanne, un conte de fées moderne qui prit vie entre les rayons des supermarchés et les allées des boutiques. Anne-Laure, travaillant dans un restaurant du centre, et Fabrice, agent d’entretien, croisèrent leurs regards entre deux ordres de leur manager. Leur rencontre fut le début d’une histoire d’amour aussi douce que des bonbons miel en promotion.

Quatre ans plus tard, le 27 juillet 2024, Anne-Laure et Fabrice décidèrent de célébrer leur amour en se mariant. Mais attention, pas question de faire des photos de mariage dans un jardin bucolique ou sur une plage ensoleillée. Non, nos tourtereaux avaient une idée bien plus originale et symbolique : immortaliser leur union là où tout avait commencé !

Pour ce shooting inoubliable, ils firent appel à Selecta Guigui Photographe Vidéo. Au départ, les mariés étaient un peu sceptiques. Le timing était serré et ils avaient peur de ne pas avoir assez de temps pour capturer cet instant précis. Mais Guillaume, le photographe, les a convaincus en écoutant leur histoire digne d’une comédie romantique à la française.

Le jour J, vêtus de leurs plus beaux atours, Anne-Laure et Fabrice posèrent fièrement devant le lieu de leur premier regard, prouvant que même un centre commercial peut devenir un lieu de romance éternelle. Pour ajouter une dose de destin à cette histoire, ils découvrirent qu’ils habitaient à moins de 500 mètres l’un de l’autre sans le savoir avant leur rencontre fatidique. Une preuve de plus que Cupidon adore autant les petites distances que les grandes surfaces.

Le shooting fut un succès, entre les regards attendris des clients du centre et les éclats de rire des mariés. Les photos capturèrent non seulement leur amour, mais également le symbole que l’aventure d’une vie peut se trouver au coin de la rue. Une romance qui donne vie aux paroles de la chanson de Rihanna « We found love in a hopeless place » (nous avons trouvé l’amour dans un lieu sans espoir).

Mais si le choix de ces photos peut prêter à sourire, il rappelle à tout le monde que l’on peut rencontrer l’amour de sa vie dans un parc, un café chic ou entre deux rayons de supermarché. L’important, c’est de célébrer cet amour avec humour, originalité et beaucoup de tendresse… et peut-être un caddie ou deux en arrière-plan.

La rédaction de Zinfos974 souhaite tout le bonheur du monde à Anne-Laure et Fabrice.