Propos du directeur général du Crédit Agricole : « Halte au racisme », commente Ratenon

Le député Jean-Hugues Ratenon s'exprime suite à l'article publié sur Freedom concernant les propos du directeur général du Crédit agricole. Il est notamment reproché à ce dernier d'avoir tenu des propos racistes à l'encontre de la communauté tamoule en utilisant le terme "malbars 3V" (comprendre, Voleurs, Vilains et Vantards). Une plainte a été déposée.

Le communiqué du député :

Halte au racisme

Les propos du directeur général du Crédit agricole et la diapositive projetée lors d’une réunion le 08 décembre 2023 révélés dans un média local ce jour sont totalement honteux et scandaleux. S’attaquer et insulter aussi ouvertement une communauté sont indignes.

J’exprime toute ma solidarité à toute la communauté tamoule et à l’ensemble des Réunionnais qui ont été visés par ces injures.

Avec la recrudescence des phénomènes de violences à La Réunion, du climat de tensions et anxiogène qui prévaut dans l’ile, ces propos infâmes jettent de l’huile sur le feu.

Il ne faut rien laisser passer. Je salue la plainte déposée par les syndicats et certains salariés qui font preuve du sens des responsabilités et j’invite d’ailleurs toutes celles et tous ceux qui ont été témoins de cette scène et/ou qui sont victimes de racisme à porter plainte.

Comme je l’ai toujours dit et notamment lors de l’affaire Brigitte Bardot qui a d’ailleurs été condamnée, le racisme n’a pas sa place à La Réunion.

Qu’on me comprenne bien, ce n’est pas l’établissement bancaire que j’incrimine, mais bien un homme le directeur général qui, s’il a le sens de l’honneur, doit démissionner et ne pas attendre que la plainte suit son cours. Plainte qui je l’espère sera instruite rapidement par la procureure de la République afin de donner l’exemple.

En attendant, pour pas que l’image de la banque soit entachée, je souhaite que le Conseil d’Administration de l’établissement prenne dans les plus brefs délais des mesures très fermes contre ce directeur.

Jean Hugues RATENON

Député de La Réunion