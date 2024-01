Proche-Orient : Le projet expansionniste d’Israël déployé tout en massacrant et expulsant la population palestinienne

Depuis le 27 octobre, l’invasion terrestre par l’armée israélienne de la bande de Gaza continue de faire croître l’horreur en cours dans les territoires palestiniens. Ce sont au total plus de 1 million de civils qui ont été expulsés, plus de 21 500 personnes qui ont été tuées, dont plus de 8 500 enfants.

Tout au long de leur histoire qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, les populations de la bande de Gaza et de Cisjordanie n’ont eu de cesse de connaître des épisodes de guerres, d’expulsions et d’expropriations.

La tragédie qui est en cours au Proche-Orient marque incontestablement un pas supplémentaire dans la volonté expansionniste de l’État d’Israël et de son gouvernement emmenée par le parti d’extrême-droite de Benyamin Netanyahou. Il convient de rappeler que les fondements idéologiques du Likoud (parti de Benyamin Netanyahou) est constitué par une branche d’inspiration fasciste connue sous le nom

de “sionisme révisionniste” née dans l’entre-deux-guerres.

Ce courant politique a toujours poursuivi la volonté de mettre à exécution le projet d’un “Grand Israël” incluant la Cisjordanie et Gaza.

Pourtant, les Accords d’Oslo signés en 1993 par Itzhak Rabin et Yasser Arafat en présence du président américain William Clinton laissaient entrevoir la possibilité d’une solution pacifique à deux États. L’assassinat d’Itzhak Rabin et les multiples refus de la part du gouvernement Israëlien de mettre à exécution ces accords va conduire la zone dans une situation de guerre permanente au sein de laquelle les

civils n’ont eu de cesse d’être les premières victimes.

Depuis les massacres commis par le Hamas le 7 octobre, il faut comprendre que la logique qui anime l’opération militaire menée par Tsahal va bien au delà d’une bataille armée, elle répond à un objectif prioritaire : celui de l’expansion de l’état d’Israël et d’anéantissement des populations gazaouies et cis-jordaniennes. C’est bien cette volonté d’expulsion et de massacre qui conduit notamment le gouvernement sud-africain à porter une requête devant la Cour internationale de justice accusant Israël de se livrer à des “actes de génocide contre le peuple

palestinien”.

Outre le conflit sur le sol de la bande de Gaza, l’intensification en Cisjordanie, depuis le 7 octobre, des exactions menées par les colons et l’armée israélienne entraînant des meurtres, des vols et des expulsions devrait susciter une indignation et une condamnation unanime de la communauté internationale. Sur l’ensemble des territoires palestiniens, les attaques commises par Israël auraient à ce jour fait 21 500 morts du côté de la population palestinienne dont plus de 8 500 enfants.

En plus de l’horreur liée aux victimes civiles, les freins et entraves à l’aide humanitaire sont insupportables. La récente information de ce vendredi 29 décembre attestant qu’un convoi humanitaire avait été pris pour cible par l’armée israélienne, alors qu’il empruntait un itinéraire désigné, est un outrage supplémentaire qui ne cesse de montrer au monde l’horreur dans laquelle s’est engagée l’armée israélienne.

Le PLR, fidèle à ses valeurs progressistes et attaché à la solidarité internationale, réaffirme son engagement plein et entier en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et de la mise en œuvre d’une solution pacifique durable par la constitution de 2 états,

conformément aux accords d’Oslo.

A la veille de cette fin d’année, ayons une pensée solidaire et humaniste pour ces populations civiles. Jamais nous ne devons nous habituer à l’horreur et oublier ces milliers de femmes, enfants, civils, victimes innocentes d’un conflit animé par des velléités expansionnistes et colonialistes.

Huguette Bello, présidente de POUR LA RÉUNION