Pourquoi ce mois de février a 29 jours ?

La dernière année bissextile remonte à 2020. Mais quelle est la logique derrière ce choix et pourquoi n'a-t-on qu'un 29 février tous les quatre ans ?

Cela arrive tous les quatre ans, et on ajoute un jour à février sans vraiment réfléchir. Mais pourquoi faire de 2024 une année à 366 jours, au lieu des 365 habituels ? Pour comprendre, il faut déjà avoir en tête qu’une « année solaire« , à savoir le temps que notre planète met à faire une révolution autour du soleil, est de 365,24 jours. Ainsi, pour éviter qu’un retard trop important se creuse entre « année solaire » et années civiles, il faut ajouter un jour tous les quatre ans. Sinon, les saisons se décaleraient au fil du temps.

Si les années bissextiles ont été introduites dès l’arrivée du calendrier julien, mis en place par Jules César, un décalage de plusieurs dizaines de jours a fini par se créer tout au long des siècles. Voilà pourquoi le pape Grégoire XIII a demandé à des scientifiques de l’époque d’imaginer un nouveau système à la fin du XVIe siècle. Alors que les Romains comptaient 365,25 jours par an, ce nouveau calendrier, dit grégorien, permet de ramener ce chiffre à 365,242, soit une donnée beaucoup plus proche de la réalité.

Un nouveau système de calcul des années bissextiles fut également imaginé. Ainsi, pour qu’une année se voie ajouter un 29 février, il faut qu’elle soit un multiple de 4. S’il s’agit d’un millésime, l’année n’est bissextile que si elle est divisible par 400. Voilà pourquoi 1900 n’était pas une année à 366 jours alors que 2000 l’était.