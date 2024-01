« Pour un gel du tarif de l’électricité »

Le communiqué :

À l’initiative de mon collègue Philippe Brun et avec les Députés socialistes, je demande le gel du prix de l’électricité après l’annonce par le Ministre Bruno Le Maire d’une hausse pouvant aller jusqu’à 9,8% à partir du 1er février.

Cette hausse est d’une violence sociale terrible quand on sait que 36 % de la population à La Réunion vit en dessous du seuil de pauvreté et que les conséquences de l’après Belal sur le porte-monnaie des Réunionnais vont continuer à peser. On nous annonce déjà un risque de voir les prix des légumes et des fruits augmenter.

Cette augmentation est inacceptable (les prix de l’électricité ont bondi de 40% en deux ans), les Français comme Les Réunionnais ne peuvent pas payer à la place des grands énergéticiens qui voient leurs profits et résultats exploser.

Notre proposition vise à modifier la loi de finances 2024, pour retirer au Gouvernement la possibilité de majorer par arrêté ministériel le texte sur l’électricité et donc, empêcher la hausse des factures.

On ouvre ce texte à la cosignature de tous les Députés pour en faire un texte transpartisan à soumettre au débat parlementaire dans les prochains jours.

Philippe NAILLET,

Député de la 1ère circonscription de La Réunion