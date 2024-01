Peu de chances de voir un Réunionnais succéder à Philippe Vigier au ministère des Outre-mer

Philippe Vigier ne cachait plus ces derniers temps qu’il se serait bien vu ailleurs que rue Oudinot. Dans le même temps, le courant n’est jamais vraiment passé avec de nombreux élus ultramarins.

Philippe Vigier a été nommé ministre le 20 juillet 2023, soit il y a presque six mois. Difficile de dresser un bilan sur une période aussi courte.

Trois dossiers particulièrement délicats, au milieu de nombreux autres, ont marqué son passage : celui de la revendication pour plus d’autonomie de nombreux DROM (départements et régions d’Outre-mer) porté en priorité par les Antillais, la volonté des indépendantistes néocalédoniens de continuer à revendiquer leur indépendance malgré leur défaite à deux référendums et les crises de l’eau et de l’insécurité à Mayotte, avec en corollaire celle de l’arrivée continue de nouveaux migrants et le dossier de l’insécurité.

Des dossiers que le ou la successeur(e) de Philippe Vigier devra prendre à bras-le-corps.

Comme à chaque remaniement se pose la question de savoir si un Réunionnais pourrait faire son entrée rue Oudinot. Force est de constater que la probabilité est très faible. D’abord parce que la plupart de nos parlementaires ont peu d’expérience et n’ont donc pas la carrure pour occuper un tel poste. La seule qui aurait eu les épaules pour le faire aurait pu être Ericka Bareigts, qui a déjà occupé les fonctions, mais son opposition au gouvernement la met hors-jeu. De même que la quasi-totalité des autres parlementaires LFI et socialistes.

Le futur ministre peut-il venir d’un autre DROM ? Peu probable là aussi, pour les mêmes raisons. Il y a donc de fortes chances que le futur ministre des Outre-mer soit originaire de l’Hexagone, comme l’ont d’ailleurs été les derniers ministres…