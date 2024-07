Petite-Ile : Avis d’appel public à la concurrence – Procédure adaptée

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commune de Petite-Île

192 rue Mahé de Labourdonnais – B.P. 28

97429 Petite-Île

Tél. : 02-62-56-79-79

Courriel : marches@petite-ile.re

Adresse internet du profil d’acheteur : https://www.marches-publics.info

Objet du marché : Mission de Maitrise d’œuvre – Aménagement de l’EX PMI en bureaux et salle d’exposition

Description du marché :

Il s’agit de confier à une équipe de maîtrise d’œuvre l’exécution de plusieurs éléments de missions définis à l’article R2431-1 du Code de la Commande Publique ainsi que des missions complémentaires.

Conformément à l’article R2431-3 du Code de la Commande Publique, le maître d’ouvrage détermine l’appartenance de l’ouvrage à la catégorie « Opération de réhabilitation de bâtiment ».

La part de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux par le maître de l’ouvrage est fixée de la façon suivante :

500 000 € HT pour la réhabilitation du bâtiment

pour la réhabilitation du bâtiment 400 000 € HT supplémentaire soit au total 900 000 € HT s’il est fait le choix réhabiliter le bâtiment et de réaliser des travaux d’élévation (R+1)

La mission de maîtrise d’œuvre comprend en mission de base : Les études d’Avant-Projet Sommaire (APS) ; Les études d’Avant-Projet Définitif (APD) ; Autorisation d’urbanisme et dossier SPIANC ; Les études de projet (PRO) ; L’assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) ; L’examen de la conformité et le visa des études d’exécutions réalisées par l’entrepreneur (VISA) ; La direction de l’exécution des travaux (DET) ; L’assistance aux opérations préalables à la réception des travaux (AOR).

En mission complémentaires : Les études de diagnostics (DIA) ; L’ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) ; Mission études de synthèse et direction / coordination de la cellule synthèse.

Le marché comporte également 2 tranches optionnelles :

TO1 – Plus-value concernant toutes les missions du maître d’œuvre s’il est fait le choix de réaliser des travaux d’élévations R+1.

TO1 – Mission de Coordination de Système et sécurité Incendie CSSI

Critères de jugement des offres :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

– La Valeur Technique : 60 %

– Le Prix : 40 %

Le détail de la notation est précisé dans le Règlement de la Consultation.

Date limite de réception des offres : 21/08/2024, à 12H00 locales (UTC+4).

Support de publication de l’avis principal : Avis n° 24-87912 publié au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP), le 25/07/2024.

Le Maire

Serge Hoareau