Petite-Ile : Avis d’appel public à la concurrence – Marché à procédure adaptée – Fournitures

Section 1 – Identification de l’acheteur

Acheteur :

COMMUNE DE PETITE-ÎLE

192 rue Mahé de Labourdonnais

B.P. 28

97429 PETITE-ÎLE

Tél : 02 62 56 79 79

Service Commande Publique

Contact : marches@petite-ile.re

SIRET : 219 740 057 00019

Profil acheteur : https://www.marches-publics.info/

Groupement de Commande : Non

Section 2 – Communication

Documents de la consultation, sur le profil d’acheteur :

https://www.marches-publics.info/

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponible : Non

Section 3 – Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Condition de participation : Se référer au RC.

Technique d’achat : Sans objet.

Date et heure limites de réception des plis, avant le :

Vendredi 28 juin 2024, à 12 h 00 locales (UTC + 4)

les offres devront être rédigées en français, et adressées IMPERATIVEMENT via le profil acheteur :

https://www.marches-publics.info/ et selon les conditions définies au RC)

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidat : Non

Possibilité d’attribution sans négociation (Attribution sur la base des offres initiales) : Oui

L’acheteur exige la présentation de variante : Non. Les variantes sont interdites.

Critère d’attribution :

Pour aboutir au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, le Pouvoir Adjudicateur se fondera sur le critère suivant :

– Pour le LOT 1 : coût global (coût de l’acquisition + coût estimé de la maintenance sur 5 ans).

– Pour le LOT 2 : coût global (coût de l’acquisition + coût de l’encre pour les 3 ans demandés).

Le détail de la notation est précisé dans le RC.

Section 4 – Identification du marché

Objet : ACQUISITION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS ET ACQUISITION D’IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS A RESERVOIR

Code CPV principal : 30120000 – Photocopieurs et matériel d’impression offset

Code CPV complémentaire :

50313000 – Maintenance et réparation de matériel de reprographie

30232150-0 – Imprimantes à jet d’encre.

Description succincte du marché :

Les prestations concernent :

– la fourniture, la livraison, l’installation, la mise en service, la maintenance et la reprise de photocopieurs ;

– la fourniture, la livraison, l’installation, la mise en service et la reprise d’imprimantes, pour la Commune de Petite-Île.

Lieu principal de livraison :

Services communaux

PETITE-ÎLE

97429 PETITE-ÎLE

Délais de livraison : Pour chaque lot, le matériel devra être livré dans un délai maximum de 45 jours ouvrés.

La consultation comporte des tranches : Non.

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non.

Section 5 – Lots

LOT 1 : Trois photocopieurs A3 multifonctions 25 PPM pour les services de la Mairie.

Lieu de livraison : Les prestations seront réalisées à l’Hôtel de Ville et au Service Aménagement.

LOT 2 : Six imprimantes couleurs multifonctions jet d’encre à réservoir.

Lieu de livraison : Les prestations seront réalisées au Service Informatique.

Section 6 – Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non.

Autres informations complémentaires : Sans objet.

Date d’envoi de l’avis à la publication : 06/06/2024

Le Maire

Serge HOAREAU