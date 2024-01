Pascal Aboukir est mort dans sa cellule de Domenjod ce midi

Le préfet de La Réunion a déclenché l’alerte violette de 6 heures à 13 heures ce lundi pendant que le mur et l’œil du cyclone Belal transitait au Nord-Est de La Réunion. Cette phase du plan Orsec cyclonique prévoit le confinement des forces de l’ordre, des secours et des équipes d’intervention comme le reste de la population. Mais le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a révélé que Jérôme Filippini a autorisé des sorties exceptionnelles durant la période où les conditions météorologiques étaient les plus dégradées.