La première journée du Tour Auto a été marquée par une forte concurrence entre trois pilotes qui ont chacun signé le meilleur temps dans les différentes spéciales du jour. Thierry Law-Long a pris la tête de la course. Meddy Gerville, leader du championnat, finit la journée en 4e place à cause de soucis techniques. Maxime Dupuy et Damien Dorseuil sont les invités surprises du podium provisoire.