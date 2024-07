Olivier Rivière : « Il nous faut penser au développement économique »

Si Saint-Philippe offre un cadre de vie apaisant, la petite commune du sud-est connaît quelques retards structurels. Des contraintes qui peuvent se répercuter dans le domaine économique et sur la situation de l’emploi. C’est donc sur ce point que le maire veut s’engager pleinement.

« Il y a un autre projet, porté par l’intercommunalité, qui me tient à cœur, c’est la zone d’activité économique et artisanale (ZAE)« , indique Olivier Rivière. Il précise que ce projet a débuté en 2018 et a dû passer quelques étapes avant d’être lancé.

C’est notamment le cas de la fibre optique qui a dû être déployée massivement sur le territoire. « Nous sommes à présent la commune la mieux fibrée de La Réunion avec 98,8% du territoire qui est couvert. Grâce à ces investissements là, nous sommes aujourd’hui un territoire qui est économiquement attractif. Car nous savons que les entreprises demandent une bonne connexion internet pour pouvoir s’implanter dans tel ou tel secteur », souligne l’élu.

Inciter les entreprises à s’implanter

C’est donc du côté de Basse-Vallée que la future ZAE va être implantée. Ce ne sont pas moins de 3,5 ha de foncier qui ont déjà été acquis par la Casud pour ce projet dont les études sont déjà lancées. « Nous lé pa plus, nou lé pas moins. Même si on est loin des grands centres urbains comme Saint-Pierre ou Saint-Louis, il nous faut penser au développement économique », argue-t-il. Il assure que des opérateurs économiques sont prêts à s’implanter ou à s’agrandir dès que les conditions le permettront.

Il rappelle la « success-story« des restaurants le Cap Méchant qui ont pu se développer dans la commune avant de s’étendre dans le reste de l’île. La marque Australine est également l’un des fleurons de la commune qui ne demande également qu’à pouvoir s’agrandir. La Casud procède à un nouveau forage du côté de Takamaka afin de délester le forage de Basse-Vallée.

Attirer de nouveaux habitants et des touristes

« Il nous faut à la fois construire des logements. C’est ce que nous nous attelons à faire avec les bailleurs sociaux (…). Mais il faut également créer des emplois de manière à ce que les personnes à Saint-Philippe, les historiques comme les nouveaux, puissent aspirer à un emploi », explique l’élu. Une nécessité puisque c’est près d’une centaine de logements sociaux qui vont sortir de terre au niveau du centre-ville.

Mais attirer de nouveaux habitants n’est pas la seule volonté de l’équipe municipale. Permettre aux touristes de passer la nuit dans la ville est également primordial pour l’activité économique. Ainsi, il n’a pas abandonné l’idée de construction d’un hôtel, notamment par la reprise du chantier pour « le Superbe » qui est à l’arrêt à cause des investisseurs qui ont fait capoter le projet. La procédure doit être relancée « en évitant ce qui a été fait à l’époque.«

Un projet qu’Olivier Rivière considère comme « structurant et qui doit être porté par un privé, mais qui répond à un besoin exprimé d’authenticité sur un territoire reposant comme le nôtre. Pour cela, il nous faut des structures d’accueil.«