Nouvelles intempéries dans le Sud : Le préfet fait le point sur les mesures

® Protégez les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés et localisez votre kit d’urgence ® Éloignez-vous des cours d’eau et des points bas ® Ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue, ou qui peuvent l’être soudainement, ainsi que les radiers submergés ® Ne vous déplacez qu’en cas de nécessité ® Faites attention à l’eau du robinet : ne pas oublier qu’elle peut rester impropre à la consommation au moins 48h après l’arrêt des pluies.

® Je me tiens informé sur https://www.vigicrues-reunion.re/ ® J’évite de pratiquer des activités nautiques ® Je ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement