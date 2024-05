Nouvelle-Calédonie : L’Australie et la Nouvelle-Zélande commencent à rapatrier leurs citoyens

Le retour des touristes bloqués en Nouvelle-Calédonie va-t-il bientôt commencer ? Avec le décollage hier de plusieurs vols militaires affrétés par l’Australie et la Nouvelle-Zélande pour ramener au pays la centaine de touristes bloqués depuis le début des affrontements, le 14 mai dernier. En tout, trois avions ont été envoyés par ces gouvernements pour récupérer leurs compatriotes.

Pour autant, la question d’un retour à la normale concernant le fonctionnement de l’aéroport de la Tontouta se pose. Près de 10 000 billets vont devoir être retrouvé aux passagers qui devaient voyager, précise Aircalin, la compagnie régionale calédonienne. Les premiers vols commerciaux sont attendus pour mardi, alors que le gouvernement avait d’abord assuré que l’aéroport pourrait ouvrir dès ce jeudi.

280 émeutiers interpellés depuis le début du mouvement

Dans un communiqué hier, le haut-commissariat de la République a fait un point sur les opérations en cours. “Des renforts permanents ont été installés dans les quartiers de Dumbéa, Païta et du Mont-Dore. Des opérations de sécurisation ont été menées dans les quartiers de Vallée-du-Tir, Tuband, Ducos et Normandie”, précisent les autorités.

“Les opérations de déblaiement des axes routiers se poursuivent, avec le concours des policiers et des gendarmes qui en assurent la sécurisation. Plus de 90 barrages ont déjà été neutralisés et sont progressivement nettoyés, grâce au soutien d’entreprises privées. Le bilan des personnes décédées n’a pas évolué. 84 policiers et gendarmes ont été blessés depuis le début des troubles à l’ordre public. Au total, plus de 280 émeutiers ont été interpellés, dont plus d’une vingtaine sur la journée d’hier”, rappelle-t-on encore du côté de l’État.