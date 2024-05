Nouvelle-Calédonie : 76 barrages repris aux émeutiers par les gendarmes

Dans son dernier communiqué, Louis Le Franc, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a fait un premier bilan de l’opération de sécurisation de la RT1. Cet axe reliant l’aéroport international de la Tontouta au centre-ville de Nouméa était coupé par de nombreux barrages dressés par des émeutiers. Malgré des tirs, les gendarmes ont pu reprendre le contrôle de la route grâce à leurs véhicules blindés et à des drones. Les opérations de dégagement de la voie des carcasses de voitures devraient encore se poursuivre dans les prochaines heures sous la surveillance étroites des forces de l’ordre.

Louis Le Franc précise aussi que la nuit de dimanche à lundi a été plus calme sur l’essentiel du territoire. L’arrivée de près de 1000 personnels de la Police nationale, de la gendarmerie et de la Sécurité civile commence à se faire sentir sur le terrain, même si la situation reste très tendue. Pour rappel, six personnes ont perdu la vie depuis le début de ces affrontements, dont deux gendarmes. Ce samedi, un homme est mort après des échanges de tirs sur un barrage à Kaala-Gomen (province Nord). L’Etat d’urgence est toujours en vigueur dans l’archipel et sa prolongation doit faire l’objet d’un vote au Parlement le 27 mai prochain.