Nouveau Front populaire : « On fabrique des votes RN », déplore Marine Tondelier

La secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les Verts a poussé un coup de gueule ce mercredi sur le plateau des "4 Vérités" de Télématin sur France 2. Elle a exprimé sa colère et sa déception à cause de la "guerre de leadership" au sein du Nouveau Front populaire qui empêche un accord sur une proposition commune d'un Premier ministre pour le nouveau gouvernement qui sera formé suite aux élections législatives anticipées qui viennent de s'achever.

« Je suis en colère, je suis écœurée, j’en ai marre« , lance Marine Tondelier en direct dans les « 4 Vérités » sur le plateau de Télématin ce mercredi. La secrétaire nationale d’Europe Ecologie-Les Verts vide son sac devant les caméras de France 2 et explique pourquoi les négociations au sein du Nouveau Front populaire sont bloquées depuis plusieurs jours alors que l’alliance doit proposer un Premier ministre en vue de former le nouveau gouvernement au lendemain des élections législatives anticipées.

« Je suis désolée du spectacle qu’on donne aux Français et surtout à ceux qui nous ont élus« , continue la figure emblématique de la gauche durant la campagne des Législatives. « On a suscité de l’espoir. Mais l’espoir s’est transformée en colère. Notre joie s’est transformée en honte« , déclare-t-elle. « Je n’arrive plus à regarder les gens en face« , confie l’élue.

La représentante d’EELV insiste sur les compromis que les Verts sont prêts à faire, tout comme les communistes. « Nous avons une histoire différente« , rappelle-t-elle avant d’affirmer : « L’essentiel nous rassemble« .





Une « guerre de leadership » entre LFI et le PS, mais pas que

« On ne trouvera pas la pureté de la solution idéale pour chacun. Il faut une intersection entre les Socialistes et les Insoumis. Elle existe sinon on n’aurait pas fait un programme, une campagne ensemble et on n’aurait pas gagné« , déclare-t-elle.

Marine Tondelier fustige par ailleurs des déclarations imprudentes, notamment celles de Jean-Luc Mélenchon qui assurait que tout le programme du NFP serait appliqué. « On ne pourra pas tout faire, tout de suite. Les députés ne voudront peut-être pas voter. Il faudra aussi faire de la négociation. Les gens savent qu’on ne pourra pas tout faire, mais il faut qu’on donne tout« , affirme-t-elle.

Elle déplore le blocage entre les deux forces principales du NFP : « Il y en a un qui n’a pas voulu d’Huguette Bello, l’autre de Laurence Tubiana. »

La secrétaire nationale d’EELV évoque aussi l’impact de ces tiraillements entre partis sur les candidates citées : « On jette des femmes en pâture. Chacun fait son petit commentaire. On maltraite les gens« , juge-t-elle avant d’ajouter : « Je suis femme politique, j’ai honte de ce qu’on a fait à ces deux femmes. Ce sont des femmes remarquables qui auraient fait de très bonnes Première ministre, chacune dans un registre très différent. »

« Si on n’y arrive pas, les gens vont nous insulter dans la rue«

L’écologiste se dit toujours optimiste malgré les blocages depuis plusieurs jours. Elle insiste sur l’importance historique d’un accord après la victoire de la gauche : « Si on n’y arrive pas là, on va en prendre pendant 10 ans. Les gens vont nous insulter dans la rue. Et même moi, j’en ai envie« , lâche-t-elle.

« Le RN, ils sont avec du popcorn. Chaque heure, chaque minute du ridicule qu’on offre, ça les régale« , déplore Marine Tondelier qui s’inquiète, « On est en train de fabriquer du vote RN ! »

« Et ce ne sera pas la peine de venir me chercher durant l’entre-deux-tours en 2027, avec ma veste verte, pour faire un front républicain ! On ne peut pas susciter l’espoir et décevoir autant après« , conclut Marine Tondelier.