Norma Bell, queen réunionnaise à Drag Race France

Drag Race France aura sa représentante réunionnaise, Norma Bell. Originaire de La Réunion et âgée de 25 ans, c’est en arrivant à Paris que la future queen a découvert le drag : « C’est un nouveau monde qui s’est ouvert à moi. J’avais envie de découvrir autre chose, de voyager, de créer. »

C’est en 2019 que Norma Bell fera sa première apparition avant d’entrer dans le circuit et gravir rapidement les échelons en rejoignant une troupe pour des soirées cabaret. « J’ai pu découvrir la scène. C’est un univers sans limite« , explique la candidate qui avait commencé dans le maquillage et a développé de nouveaux talents au fur et à mesure.

Norma Bell a intégré la compétition au terme d’un casting qui s’est déroulé sur un mois. La Réunionnaise assure qu’elle va porter haut les couleurs de l’île : « J’ai toujours été ancrée et attachée aux valeurs et l’art de La Réunion. J’ai toujours voulu mettre La Réunion en avant dans mon drag. Drag Race France est la plateforme idéale pour cela. En étant la première réunionnaise à être à Drag Race France, c’est important de mettre en avant l’île. »

Drag Race France démarre en plein mois des visibilités. La quatrième marche des visibilités s’est déroulée le 19 mai à La Réunion. Un événement de plus en plus suivi, mais qui provoque encore des critiques sur les réseaux sociaux. « Cela me fait plaisir de voir que ça évolue et que ça bouge. Je pense à ce que font l’association Requeer et les artistes Yannick Clain et Louïz qui mettent en avant la communauté« , déclare Norma Bell avant de rappeler, « je sais aussi qu’on a beaucoup de chemin à accomplir. »

La queen réunionnaise sera dans la troisième saison de Drag Race France qui sera diffusée à partir du vendredi 31 à dès 21h (heure de La Réunion) france.tv et à partir de 0h55 sur France 2.

Crédits Photo : France TV / Jean RANOBRAC