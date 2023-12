Noël : Non, non, rien n’a changé, tout, tout, a continué

Elle est pauvre, partout où elle passe, elle est rejetée. Le couple n’a pas d’autre choix que de se diriger vers une grotte, utilisée comme étable pour les animaux, empreinte d’excréments, d’odeurs, de saleté, et d’insectes. Marie et Joseph n’avaient pas le choix, car le cœur des hommes est teinté d’orgueil, rejetant invariablement les plus vulnérables.

Existe-t-il aujourd’hui une seule femme au monde qui accoucherait dans de telles conditions ? Qu’est-ce qui motive un être divin à sacrifier sa vie sur une croix, après avoir enduré toutes les humiliations dès sa naissance, pour ceux-là mêmes qui l’ont avili, sinon un amour immense, dépourvu de limites, allant jusqu’à la mort ? 2023 ans plus tard, qu’est-ce qui a changé ?

Avons-nous compris ce message d’amour ? Les Poppys chantaient : non, non, rien n’a changé, tout, tout, a continué.

C’est l’histoire d’une guerre interminable entre Palestiniens et Israéliens où des tonnes de bombes américaines pulvérisent 18 412 innocentes femmes et enfants palestiniens. C’est l’histoire d’un gouvernement israélien ultra-raciste qui, au nom de la vengeance, perpètre un génocide contre le peuple palestinien. C’est l’histoire d’un massacre de 1 200 Israéliens, dont 36 enfants, par un groupe de terroristes.

C’est l’histoire des Occidentaux hypocrites qui ont encouragé le gouvernement israélien et qui ont eux aussi du sang sur les mains C’est l’histoire des Ukrainiens aspirant à la liberté, massacrés par un Poutine jadis admiré. Un Poutine accueilli à Versailles comme un Tsar, honoré de la Légion d’honneur, aujourd’hui, poursuivi pour crime de guerre.

C’est l’histoire des conflits au Yémen, en Afghanistan, au Sahel, au Soudan, des guerres alimentées par les intérêts des belligérant. C’est l’histoire de nos villes illuminées par les guirlandes, qui éclairent une population de sans-abris, survivant en fouillant les poubelles pour manger nos restes. C’est l’histoire de ces femmes maltraitées qui vivent désormais dans nos rues et le soir venu, sont violées sous nos fenêtres.

C’est l’histoire de nos politiques, qui une fois élus sont incapables de trouver 50 000 euros pour construire un local, pour ces sans-abris. C’est l’histoire de tout un peuple en Occident qui s’apprête à fêter Noël et le réveillon du Jour de l’An, à se livrer à la délectation sans retenue, même aux gaspillages, et pour l’indigestion, aucune inquiétude, à sa disposition une panoplie de médicaments.

C’est l’histoire d’une grande et cruelle tragédie, d’une famine qui sévit encore et toujours dans le monde et qui aura tué du soir de Noël au jour de l’An, au moment de notre indigestion, pas moins de 250 000 innocents.

Non, non, rien n’a changé, tout, tout a continué

Georges Donald POTOLA