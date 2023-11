Nexa dresse son bilan des deux dernières années

L'agence régionale du développement d'investissement et d'innovation, Nexa, présente son bilan 2021-23 et dresse de nouvelles perspectives pour l'avenir.

Le communiqué :

La période 2021-2023 a vu l’Agence Régionale de Développement Nexa se redresser et tourner la page de l’ancienne gouvernance. Nexa bénéficie désormais d’un bilan de réalisations stratégiques qui ont permis à l’agence de développement d’être à nouveau un acteur clé du développement économique de l’île. C’est le moment que choisit le conseiller régional Mickaël SIHOU, à la tête de la gouvernance depuis octobre 2021, pour transmettre le témoin à son collègue Pascal PLANTE, délégué à l’internationalisation des entreprises.

Premièrement, dans l’urgence et pour sauver Nexa, le Conseil d’administration réduira le capital de l’agence de 4 millions d’euros. Cet acte fort a permis d’absorber les pertes, de sauver la structure et ses salariés et de poser les bases d’une gestion financière plus saine pour permettre à l’Agence de remplir sereinement sa mission d’accompagnateur du développement économique.

Dès sa prise de fonctions, le conseil d’administration et son président Mickaël Sihou, conseiller régional délégué au commerce et l’artisanat, ont été confrontés à une situation financière délicate au sein de l’agence, situation héritée de la mandature précédente. Plusieurs actions ont alors été engagées. Deuxièmement, sous l’impulsion du Président Mickaël Sihou et du conseil d’administration, 4 audits ont été engagés en vue de garantir une gestion transparente et conforme aux normes en vigueur.

L’audit social a par exemple permis d’établir un diagnostic approfondi de la gestion des ressources humaines et a joué un rôle essentiel dans la désignation d’un délégué au Comité Social et Économique (CSE) au sein de l’agence.

Des actions stratégiques pour le développement de La Réunion

L’élaboration de l’audit stratégique a été une étape déterminante et un passage obligé. Cette initiative du conseil d’administration, sous l’impulsion de Mickaël Sihou, a permis de repenser les nouvelles missions de Nexa. Cela a été mené en cohérence avec le tissu économique, les structures le composant et les orientations régionales, posant ainsi les jalons d’une vision stratégique pour l’agence et son rôle dans le développement de La Réunion.

Ces étapes de restructuration ont permis de réaliser des actions significatives notamment la promotion et la revalorisation de l’événement Studio Réunion qui a permis de renforcer la synergie auprès de l’industrie cinématographique locale et plus particulièrement auprès des professionnels du secteur, tout en augmentant la visibilité de l’île en tant que lieu prisé pour les tournages de films.

L’approbation du projet EDIH Réunion (European Digital Innovation Hubs Network) par la Commission Européenne a également été un jalon significatif qui atteste de l’efficacité des initiatives mises en place. Ce projet, axé sur la cybersécurité territoriale permet de renforcer la sécurité numérique dans les secteurs stratégiques de La Réunion et sera déployé prochainement par Réunion THD selon les orientations de la Région Réunion.

PARTENARIATS LOCAUX, NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

L’avenir de l’agence s’annonce assurément plus prometteur. Elle devra d’avantage se renforcer pour proposer un accompagnement plus « musclé », au monde économique.

Vers une cellule d’Intelligence Économique. L’enjeu pour notre territoire est de se doter au-delà d’un observatoire performant, d’un outil d’intelligence économique capable de fournir à nos décideurs de véritables outils de prises de décision. Nexa devra dès 2024 être en mesure de faire évoluer son outil « observatoire » vers une véritable cellule d’intelligence économique ouverte sur le monde politique et économique.

Vers un accompagnement renforcé des projets stratégiques régionaux. Véritable acteur Opérationnel, Nexa, Agence de développement de la région Réunion se voit sollicité par le conseil régional afin d’accompagner à la mise en opérationalité des projets stratégiques définis dans le cadre de la « Nouvelle Économie » (SRDEII). Nexa accompagnera ainsi les entreprises qui s’inscrivent dans cette démarche en coordination avec les différents autres acteurs.

Vers une agence de l’internationalisation. Nexa agit jusqu’aujourd’hui comme une agence de l’attractivité. L’internationalisation des Entreprises prévoit le volet de l’IDE (investissement Direct Etranger) et celui du DIE (Développement International de Entreprises). C’est donc dans ce souci de cohérence par rapport aux marchés extérieurs que Nexa devra prendre à bras le corps l’ensemble des missions de l’internationationalisation des entreprises. S’inspirant du CoSIE (Comité Stratégique pour l’Internationalisation des entreprises) Nexa s’inscrira en lien direct avec ses partenaires de la Team France Export comme la porte d’entrée unique pour l’accompagnement des entreprises à l’international.

Au vu de ces orientations maintenant claires pour notre agence de développement, et compte tenu des orientations renforcées vers l’accompagnement à l’international des entreprises, sous l’impulsion de Mickael Sihou, le conseil d’administration ainsi que la Commission Permanente de la collectivité régionale a validé la proposition de confier désormais la présidence de NEXA à Pascal Plante, conseiller Régional délégué à l’internationalisation des entreprises.