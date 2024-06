Nathalie Bassire ne donne aucune consigne de vote

La députée sortante battue dès le premier tour des élections législatives anticipées voit le candidat du RN, Joseph Rivière basculer au second tour en ballottage favorable devant le candidat de gauche, Alexis Chaussalet. Nathalie Bassire a décidé de ne donner aucune consigne de vote pour le second tour et donc de ne pas opposer un barrage républicain à l'extrême-droite.