Mules expertes et résignées : « A 50 ans, j’arrête »

En décembre dernier, Marcelino Morris était arrivé très tranquillement devant la barre du tribunal correctionnel de St-Denis. Jean et chemise à fleurs, le prévenu de 49 ans est un habitué des prétoires. En 2020, il a été condamné à Cayenne en Guyane où il réside pour trafic de stupéfiants. Puis, en 2022 à Créteil (94) pour blanchiment et fin septembre 2023 à Cayenne pour avoir transporté 2 kg de cocaïne. Ce lundi, après avoir bénéficié d’un délai pour préparer sa défense, le néerlandais accompagné d’une interprète confirme avoir tenté de faire rentrer par voie aérienne 956 grammes de poudre blanche dissimulés dans son estomac.

Interpellé par la police aux frontières à sa descente d’avion, le quadragénaire avait embarqué à Paris Orly le 19 décembre 2023 avec 84 ovules dans l’estomac. Pendant ses auditions qui ont duré 96 heures, il n’a donné aucune indication concernant un éventuel mandataire et son destinataire. Ce lundi, ce père de cinq enfants de mères différentes a été tout aussi discret face aux questions des magistrats correctionnels et du parquet. La seule à laquelle il a bien voulu répondre sans se départir de son flegme et de son sourire, celle concernant son avenir : « à 50 ans, j’arrête ». Il écope de 8 ans de prison et d’une amende douanière de 143.500 euros.

Autre mule aussi résignée que la première et assumant son destin futur, Francis M., 36 ans, interpellé la semaine dernière à Gillot avec la même quantité de cocaïne et 96 grammes de résine. Condamné 11 fois entre 2006 et 2020, dont sept pour trafic de stupéfiants, le Martiniquais ne se fait aucune illusion sur la décision que va rendre la justice à son encontre. Il a cependant préféré différer son procès pour préparer sa défense. Il sera jugé le 1er mars prochain au palais de justice de Champ-Fleuri.

Enfin, c’est un lycéen de Bras-Fusil qui s’est retrouvé à son tour à la barre ce lundi pour trafic de stupéfiants au sein de son quartier. « Ce n’est pas non plus le plus grand dealer là-bas », s’est écriée son avocate conseillant à son client de 19 ans de demander un délai avant d’être jugé. Selon le président de l’audience de comparution immédiate, le jeune homme serait dans le collimateur des gendarmes à St-Benoit. « Vous avez un dossier salé », a prévenu le juge. Dossier renvoyé au 7 mars.