MMA : Après 4 combats, Alexia Fontaine possède déjà deux ceintures de championne

Samedi dernier, la Tamponnaise est devenue championne de Californie et de l'organisation Sparstar MMA. Deux titres qui lancent parfaitement une carrière prometteuse.

Dans le MMA comme en boxe, les grands champions ne sont pas nécessairement ceux qui possèdent un palmarès immaculé, mais ceux qui rebondissent après une défaite. Perdre sa croyance d’invincibilité pour s’accepter comme quelqu’un de vulnérable qui doit redoubler d’efforts est souvent un tournant important d’une carrière.

Si certains s’écroulent après le premier accroc, ce n’est clairement pas le cas d’Alexia Fontaine. Alors qu’au début du mois, elle perdait un combat par décision partagée, elle a parfaitement su se relever lors du Sparstar MMA samedi dernier.

La Tamponnaise était opposée à l’Américaine Angel Ruedas avec deux ceintures en jeu dans la catégorie poids-paille (-52 kg). La ceinture de championne de Californie et de l’organisation Sparstar MMA était en ligne de mire pour les deux combattantes. C’est finalement la Réunionnaise qui s’est imposée à la décision.

Avec un palmarès professionnel de trois victoires pour une défaite et deux ceintures, Alexia Fontaine accomplit un début de carrière prometteur et tonitruant. Elle possède déjà sa fiche sur le site de référence tapology.com. Il ne restera plus qu’à expliquer aux Américains que La Réunion ne fait pas partie de leur pays.