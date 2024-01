Miel Vert : 40 ans de saveurs, de traditions et de fierté à La Réunion

Le Tampon, joyau agricole de La Réunion, se prépare à célébrer un anniversaire exceptionnel : les 40 ans de Miel Vert, une manifestation qui a su captiver les cœurs et les palais depuis sa première édition en 1984. Sous le leadership visionnaire du Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, cet événement a réussi à mettre en lumière le potentiel touristique et économique de la Plaine-des-Cafres, trop longtemps négligé.

Une succession de triomphes : 40 éditions de plaisirs authentiques

La passion des Réunionnais pour les animaux, les plateaux artistiques vibrants, les animations captivantes et le climat agréable de la Plaine-des-Cafres en janvier ont contribué au succès inébranlable de Miel Vert. De plus, la proximité de sites touristiques tels que l’esplanade de Bois-Court surplombant Grand-Bassin a ajouté une touche pittoresque à cette célébration annuelle.

L’accueil chaleureux des habitants des Hauts et l’engagement continu des partenaires, certains fidèles depuis quatre décennies, ont joué un rôle essentiel dans l’évolution et la pérennité de Miel Vert.

Au fil des années, Miel Vert a conquis le cœur des visiteurs, ils étaient plus de 300 000 en 2023, attirés par la vocation agricole du Tampon, qui représente la moitié de la production laitière, maraîchère et d’élevage de l’île. Les exposants, artisans, agriculteurs et éleveurs se réunissent avec fierté pour présenter leurs animaux et produits du terroir, en mettant en avant le riche patrimoine de la Plaine-des-Cafres.

Une édition mémorable pour les 40 ans

Pour célébrer son 40e anniversaire, Miel Vert promet une édition exceptionnelle, du vendredi 5 au dimanche 14 janvier 2024. Les festivités débuteront en fanfare avec un feu d’artifice grandiose, suivi de l’élection de Miss Plaine-des-Cafres et de Mamie Réunion. Une ferme pédagogique, des chevaux majestueux, un plateau artistique riche et la présence des Meilleurs Ouvriers de France ajouteront une dimension spéciale à cet événement tant attendu.

La CASUD facilitera le voyage pour tous les Réunionnais en mettant à disposition des navettes gratuites, permettant ainsi à chacun de profiter pleinement de la fête.Joyeux anniversaire, Miel Vert !

