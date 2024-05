Météo : Une matinée sous les nuages

Les prévisions de Météo France indique une tendance à l'amélioration des conditions météorologiques malgré un début de journée avec la présence de nuages et de quelques averses.

Bulletin de Météo France :

Situation générale

Régime d’alizé soutenu.

A l’Est d’une ligne St-Denis/ St-Joseph, la matinée se déroule majoritairement sous les nuages avec encore quelques averses résiduelles en début de journée. Les pentes attenantes et la zone du Volcan sont toujours accrochées par la grisaille l’après-midi, mais la tendance est à l’amélioration sur la frange littorale. Sur le reste de l’île, il fait beau le matin, s’ensuit quelques formations nuageuses sur les pentes en seconde partie de journée. Mafate et Cilaos conservent un bon niveau d’ensoleillement, le temps est plus mitigé dans Salazie.

Les températures évoluent peu par rapport à la veille, 28 à 30 °C sur les zones déventées ( St-Leu, plages de l’ouest et Le Port), 25 à 28 °C ailleurs sur le front de mer.

L’alizé reste très actif vers St-Pierre, les rafales approchent 70 km/h, 60 km/h sur le Beau Pays.

La mer est agitée à cause du vent et sur toute la côte Est par une houle d’alizé entre 2 mètres et 2 mètres 50.