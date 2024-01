Météo : Une journée venteuse, chaude et humide

Après le temps maussade de la veille, la Réunion retrouve quelques moments ensoleillés. Ceci concerne surtout la moitié sud, qui connaît donc une journée plus lumineuse que la veille, bien que le ciel y soit voilé puis nuageux dans les hauts. Plus au nord, le temps s’annonce bien plus mitigé. Les nuages dominent au nord d’une ligne allant grosso modo de Saint-Gilles à Cilaos jusqu’à Sainte-Rose. Sur ces régions, il faut s’attendre à des averses assez fréquentes et d’intensités modérées à assez fortes.

Le vent de Nord marque de son empreinte cette journée de mercredi. Il va souffler en fortes rafales sur le littoral ouest et sud-est, mais aussi dans les hauts, la Plaine des Cafres, et sur les sommets : 70 km/h en règle générale, un peu plus parfois.

Les températures restent chaudes avec une moiteur environnante persistante dès le début de journée. Elle dépassent souvent 30°C sur le littoral, notamment au sud, et atteignent même 33°C du côté de la Pointe des Trois Bassins.

La mer est globalement agitée, dominée au nord par une houle de Nord-Nord-Ouest, et au sud par une longue houle de Sud-Sud-Ouest. A noter une mer croisée du côté de la Pointe au Sel et entre la Pointe de la Table et la Pointe des Cascades.