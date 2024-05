Météo : Un soleil généreux malgré quelques nuages

La journée débute sous un temps sec et lumineux.

Bulletin de Météo France :

Situation générale

Alizé soutenu au nord et au sud de l’île.

Au petit matin, La Réunion connaît un temps sec et très lumineux avec seulement quelques nuages qui transitent sur la côte Est et accrochent les flancs du volcan. En journée, ces poches d’humidité persistent sur les pentes du Grand Brûlé alors que le soleil reste très généreux sur l’ensemble du département, hormis quelques nuages de pentes inoffensifs.

Le littoral et notamment les zones bien ventilées, les cirques, le Piton Maïdo et le volcan profitent donc d’une belle journée sèche et ensoleillée.

Au meilleur de cette journée, les thermomètres affichent 26 à 30°C près de l’océan, 22 à 25°C dans les cirques et 18°C environ au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob.

L’alizé reste vigoureux avec des rafales proches de 60 km/h vers Saint-Pierre et Saint-Joseph, 50 km/h sur le Beau Pays. Ce vent turbulent est également présent mais dans une moindre mesure en montagne avec des pointes de 40 à 50 km/h au volcan. Les plages et la côte Nord-Ouest restent déventées et soumises aux brises.

La mer est agitée au vent et au déferlement de la houle d’alizé qui s’amortit vers 2 mètres.