Météo : un dimanche rafraîchi par le vent

La journée sera marquée par les alizés qui balaieront le sud et le nord-est de l'île, mais aussi par quelques averses attendues dans l'est et sur les hauteurs de l'île.

Les prévisions de Météo France :

La journée débute sous un ciel chargé sur les régions de l’Est, d’une ligne allant de Saint-Joseph à Sainte-Marie en passant par la région du Volcan, les plaines et Salazie. En effet, quelques averses s’y invitent encore par intermittence et sont localement modérées sur le Sud-Est. Plus à l’Ouest, et notamment sur les plages, de belles périodes ensoleillées sont observées.

Au fil des heures, les éclaircies font leur retour sur le littoral de l’Est, annonçant un asséchement temporaire de la masse d’air.

L’après midi, les averses se cantonnent sur les régions du Sud-Est ainsi que sur les hauteurs de l’Ouest et du Nord-Ouest. L’intérieur de l’île demeure nuageux. Les autres régions de bord de mer profitent de belles éclaircies.

Les températures maximales affichent 23 à 27°C sur le littoral, 21°C à Cilaos et 12 à 13°C au Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob.

L’alizé est assez fort sur les régions de la Pointe au Sel à Saint-Joseph avec des rafales de 60 km/h, localement 65 à 70 km/h vers Saint-Pierre. De Saint-Benoît à Sainte-Marie, les rafales sont voisines de 60 km/h ainsi que sur les hauteurs exposées.

La mer est forte sur le Sud et l’Est au déferlement d’une houle d’alizé voisine de 2 mètres 50. Elle est agitée ailleurs.

Prévisions pour le lundi 24 juin

Un petit quart sud-est du département (de Saint-Joseph à Sainte-Rose) reste sous l’emprise nuageuse et par moment pluvieuse en tout début de journée, ailleurs le soleil domine sans difficulté. Dans l’après-midi, le beau temps est quasi-généralisé, seules quelques poches d’humidité s’accrochent aux remparts de Saint-Gilles à Saint-Denis avec des nuages qui glissent vers le bord de mer de Saint-Denis à Saint-Paul.

Le vent garde une belle allure, 50 à 60 km/h en rafales sur les secteurs habituels avec une bonne brise de Sud sur les plages l’après-midi.

La mer est agitée et les températures fraîches la nuit.