Météo : Toujours venté et frais, vigilance jaune vents forts dans le sud

L'influence du vent se fait toujours ressentir et devrait vous inciter à vous habiller chaudement. Un bulletin de vigilance jaune vents forts a été émis par Météo France, uniquement pour le sud, ce mardi de 11h à 17h.

Le bulletin de Météo France :

Le vent reste toujours l’élément notable de la journée. De Sud-Est, il est vigoureux et souffle en rafales sur la côte, mais également dans les hauts et en montagne : 50 à 60 km/h en général, voire 70 à 80 km/h sur le secteur de Saint-Pierre. Le Port reste néanmoins sous l’influence d’un régime de brises. Dans le vent de Sud-Est, les nuages s’accumulent toujours sur la région Est du Volcan de Saint-Benoit à Saint-Joseph en passant par Sainte-Rose. Sur le reste de l’île, des éclaircies alternent avec des passages nuageux, mais les plus hauts sommets au-delà de 2000 m restent exposés au soleil. Cet après-midi, les nuages se densifiant sur le flanc Est du Piton de La Fournaise finissent par donner quelques gouttes sur les pentes.

La mer reste forte dans le sud et l’est au déferlement d’une houle d’alizé croisée avec une mer du vent.