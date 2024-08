Météo : Soleil le matin, nuages l’après-midi

La matinée est agréable sur le département. Quelques nuages sont tout de même présents, notamment sur les pentes du Volcan et les plaines de l’Est. Les nuages s’imposent par la suite, notamment dans l’intérieur de notre île où ils laissent échapper de faibles averses plus fréquemment dans les hauts du Nord et du Nord-Est. Les cirques de Mafate et Cilaos, les régions littorales de Saint-Gilles, Saint-Leu et Saint-Pierre, et le sommet du volcan bénéficient encore de coins de ciel bleu. Une amélioration sensible se dessine en fin de journée et soirée avec le retour d’un ciel peu nuageux.

L’île bénéficie d’un régime de brises et d’un petit vent de Nord-Est du côté du Port et vers Saint-Philippe. Il faut monter au Piton des Neiges l’après-midi pour observer un flux de nord-ouest se densifiant.

La mer est peu agitée à agitée sur le Sud Sauvage. Avant l’épisode de grande houle australe de ce prochain week-end, une petite houle de Sud-Ouest ondule toujours vers 1 mètre 50. La houle d’alizé, voisine de 2 mètres 50, s’amortit vers 2 mètres.