Météo : Le vent rafraîchit les températures, vigilance jaune dans le sud cet après-midi

Les températures resteront fraîches dans les hauteurs de l'île et modérées sur le littoral aujourd'hui, sous l'action des alizés. Un bulletin de vigilance jaune vents forts est émis pour le sud de 12 à 18h.

Au lever du jour les contreforts Est et Sud du Piton de la Fournaise sont sous une épaisse couverture nuageuse. Cette dernière s’étend dans les hauts de la Plaine des Palmistes jusqu’à la Plaine des Fougères en passant par Salazie, Bélouve et Takamaka. Ailleurs les nuages se font plus rares.

Au fil de la matinée le temps change assez peu, si ce n’est l’apparition de quelques averses du côté de Sainte-Rose et sur la région du Volcan. En fin de matinée, les nuages de pentes se forment, notamment vers Piton Saint-Leu pour s’étendre jusqu’à la Possession.

L’après-midi le temps s’améliore un peu dans l’Est tandis que quelques nuages deviennent plus consistants dans l’Ouest et viennent déborder sur le littoral du côté de la nouvelle route du littoral. Mais rares sont les averses qui s’en échappent.

C’est encore le vent qui est l’élément marquant de la journée. A l’instar de la journée de mardi, l’alizé de Sud-Est reste virulent, les rafales avoisines encore les 70 à 80 km/h, notamment entre Saint-Pierre et Saint-Louis. Ailleurs sur le littoral, les rafales sont comprises entre 60 et 70 km/h. Sous le vent du relief, sur le littoral Nord-Ouest c’est un régime de brises qui prédomine.

Les températures maximales sont comprises entre 23 et 26°C le long de la côte, entre 14 et 20°C dans l’intérieur des terres, 10°C au Maïdo et 12°C au Pas de Bellecombe.

De la Pointe au Sel à Champ Borne en passant le Sud Sauvage, la mer est forte au vent et au déferlement de la houle d’alizé voisine de 2 mètres à 2 mètres 50.